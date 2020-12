Plataforma autoriza nudez em lives de game; entenda

A Twitch TV autorizou conteúdos com nudez na lives de “Cyberpunk 2077”. Segundo o executivo da plataforma, que não teve nome identificado pelo site, "os usuários podem jogar, desde que progridam naturalmente em coisas como customização de personagens e não passem muito tempo focados em conteúdo sexual ou nudez".

Há alguns dias, o site Vice foi o primeiro a observar que, apesar de "Cyberpunk" conter grande quantidade de nudez, os streamers não estavam sendo impedidos de transmitir o jogo na Twitch. A plataforma costuma ser muito rigorosa e já baniu diversos canais por exibirem nudez mesmo que acidentalmente.

Um dos jogos mais aguardados de 2020, "Cyberpunk 2077" foi lançado na última sexta-feira (10). O título da CD Projekt Red é repleto de nudez e conteúdo adulto. Já na tela de criação de personagem, é possível customizar o órgão sexual do avatar, por exemplo. Segundo o site TwitchMetrics, o game é o 12º mais transmitido na Twitch atualmente.

Gamers indicam que a plataforma está interessada na audiência e popularidade do “Cyberpunk 2077”, já que outros jogos não tiveram a mesma autorização. A Twitch tem, inclusive, uma lista de games cuja transmissão é proibida. Além da classificação apenas para maiores de 18 anos, estes títulos também violariam as Diretrizes da Comunidade.



Para os jogos que não estão banidos, as regras da Twitch afirmam que ao interagir com nudez ou conteúdo sexual, os usuários devem gastar apenas o tempo necessário para progredir. Desta forma, se um streamer não tornar a nudez o foco da transmissão não violará a política; caso contrário, podem ter a conta suspensa ou serem banidos da plataforma.