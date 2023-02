Piratas da Ilha é a escola campeã do carnaval em Mosqueiro

A escola de samba Piratas da Ilha foi a campeã do Carnaval 2023 em Mosqueiro. A apuração do desfile oficial do distrito aconteceu na tarde desta sexta-feira (24), na Praça Matriz do balneário, na Vila. O desfile oficial foi promovido pela prefeitura dentro da programação Carnaval Belém de Todas as Cores. Neste sábado (25), serão realizadas as apurações das agremiações que participaram dos desfiles do 3º, 2º e 1º grupos, em Belém.

A Piratas da Ilha levou para a avenida o enredo "Quando duas mãos se encontram refletem no chão a sombra com uma mesma cor’'.

A vitória foi apertada, houve empate com a escola Peles Vermelha. Ambas obtiveram a pontuação final de 198,6. Para fazer o desempate, foi sorteado um quesito, que foi o de bateria e, nesse quesito, a pontuação maior foi da Piratas da Ilha, que foi consagrada a campeã. o sorteio do quesito de desempate ocorreu antes do início da apuração. O terceiro lugar ficou com o Aeroporto (192.0).

"É uma satisfação. É a coroação de um trabalho muito grande que nós realizamos junto a nossa comunidade. Foram dias de muito trabalho. Agora piratas campeão! É só comemorar”, disse o presidente da escola campeã de Mosqueiro, Paulo Pantoja.

O desfile de Carnaval da ilha aconteceu no domingo, 19.

“A gente sabe que existe uma tradição também aqui em Mosqueiro e o poder público não poderia deixar de dar esse apoio. É importante que essa manifestação continue sendo forte aqui na nossa ilha do Mosqueiro”, disse o presidente da Fundação Cultural do Município de Belém (Fumbel), Jamil Mouzinho.

"Nosso carnaval foi espetacular. Cada órgão da Prefeitura trabalhou para que tudo ocorresse da melhor maneira. Foi tudo muito lindo, luxuoso e solidário. As escolas estavam com muita vontade de fazer o carnaval e fizeram bonito. Trouxeram temas extremamente relevantes, como acessibilidade, cultura indígena e outros, declarou a agente distrital de Mosqueiro, Vanessa Egla.

Belém

As escolas de samba campeãs do Carnaval 2023 de Belém serão conhecidas neste sábado, na Aldeia Cabana de Cultura Amazônica Davi Miguel, no bairro da Pedreira. Pela manhã, às 10h, inicia a apuração do concurso do 3º grupo. E, às 16h, do 2º e 2º grupos.

As agremiações do 3º grupo desfilaram no último dia 17. Os desfiles do 2º e 3º grupos ocorreram antes, nos dias 10, 11 e 12.