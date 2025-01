Piratas da Batucada promove feijoada e roda de samba no domingo (26/01) no bairro da Pedreira

O Grêmio Recreativo e Escola de Samba Piratas da Batucada promove neste domingo (26/01) a sua tradicional feijoada e roda de samba no bairro da Pedreira, em Belém. O evento acontecerá na sede da agremiação, a partir das 13h, com ingresso simbólico a R$ 10, que pode ser substituído por alimento não perecível.

VEJA MAIS

A feijoada é patrocinada pela bateria Fúria Piratiana e faz parte da preparação para o Desfile Oficial do Carnaval 2025. De acordo com o diretor de carnaval da escola, Jamil Mousinho, a programação é uma forma de fortalecer a interação com a comunidade do samba e divulgar o samba-enredo que será levado para a avenida neste ano.

“Esta é uma forma positiva de interação maior entre a escola com a comunidade do samba nesse período de preparação para o desfile, bem como a divulgação principalmente do samba enredo que será levado para avenida este ano", disse Jamil Mousinho.

A roda de samba, comandada pela cantora e diretora social Cris Matos e seus convidados, começa às 17h. O público também poderá conferir a participação das baterias das escolas Guardiões do Samba da Pedreira e Guerreiros do Samba e do Amor, além da apresentação dos quesitos da escola.

Durante o evento, haverá ainda um bingo social com prêmios em dinheiro e camisas oficiais da Ala dos Amigos para o desfile, com cada cartela custando R$ 10.

Serviço:

Feijoada da Bateria Fúria Piratiana

Data: domingo, 26 de janeiro;

Horário: 13h;

Local: Sede do GRES Piratas da Batucada, localizada na Travessa Angustura, 944, Pedreira.