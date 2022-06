Piratas da Batucada promove ação com serviços gratuitos em Belém

O Grêmio Recreativo e Escola de Samba Piratas da Batucada (GRES Piratas da Batucada) realiza mais uma ação de cidadania, neste domingo (26), com serviços gratuitos à população do bairro da Pedreira até 13h. A população pode contar com serviços de emissão de carteira de identidade e certidão de nascimento; orientação jurídica; orientação técnica de empreendedorismo; orientação de microcrédito, além de corte de cabelos e design de sobrancelhas.

O evento, intitulado como “Arraiá Social Piratiano - Comunidade com dignidade”, visa facilitar o acesso aos atendimentos ligados à cidadania, beleza e renda. Paralelamente a atividade, a programação conta com atrações culturais, venda de comidas típicas e shows. O convidado da tarde é o Pagode Grupo do Bilão.

Para o presidente do Piratas da Batucada, Sandro Sena, as escolas também precisam pensar em ações que beneficiam à comunidade.

“Para além dos momentos de folia, nossa missão é ter um olhar mais sensível para a nossa população. Estamos com ótimas parcerias que entende – assim como nós – o papel social das agremiações. É hora de ajudar e confraternizar, levando alegria e serviços a todos que necessitam”, disse o gestor.



O projeto de cidadania Piratas da Batucada é coordenado pela presidência da agremiação, com apoio da diretoria de Responsabilidade Social da escola. Os principais parceiros do evento são Defensoria Pública do Estado do Pará; Banco do Povo (Fundo Ver-o-Sol); Instituto Embeleze; Programa Donas de si e a enfermeira Nazaré Vereadora de Belém.

Serviço:

A sede do Grêmio Recreativo Piratas da Batucada funciona na Passagem Miracy, n. 89 (Rua Nova, entre as travessas Timbó e Mariz e Barros