Phoebe Dynevor, de 'Bridgerton', protagonizará adaptação do best-seller 'Leitura de Verão'

Estadão Conteúdo

A atriz Phoebe Dynevor, mais conhecida por viver Daphne na série Bridgerton, será a protagonista da adaptação de Leitura de Verão para as telas. A informação foi divulgada pelo Deadline nesta quinta-feira, 19. Primeiro best-seller da autora americana Emily Henry, a comédia romântica está em produção pelo estúdio 20th Century.

O filme será dirigido por Yulin Kuang, que também é roteirista da adaptação. Yulin co-escreveu o roteiro de 'De Férias com Você', outro sucesso de Emily Henry que recentemente chegou à Netflix.

Em Leitura de Verão (Beach Read, no título original em inglês), a escritora de romances January Andrews (Phoebe) está em crise com o amor e enfrenta um bloqueio criativo. Ela decide passar uma temporada em uma casa de praia, e é surpreendida ao descobrir que, durante o período, seu vizinho será Augustus Everett, um aclamado autor de ficção literária por quem nutre certa antipatia.

January e Gus acabam se aproximando e, em uma noite, firmam um acordo que os tira de suas zonas de conforto: ele vai passar o verão escrevendo um livro com final feliz, enquanto ela vai se aventurar pela ficção literária. O projeto ambicioso incluirá viagens de campo e desabafos pessoais pelo caminho.

Além de Leitura de Verão e De Férias com Você, outras obras de Emily Henry estão em processo de adaptação: Loucos Por Livros, Lugar Feliz e Nem Te Conto vão ganhar filmes nos próximos anos.

