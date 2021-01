Petra fala sobre o pai, Maurício Mattar: 'Não faço questão alguma de tê-lo em minha vida'

A filha de Maurício Mattar, Petra Mattar, de 26 anos, voltou a falar sobre a relação com o pai nas redes sociais. Anteriormente, ela contou que está há um ano e quatro meses sem falar com o cantor, e, nesta quinta-feira (7), afirmou que não faz questão de ter o pai em sua vida.

"Não faço questão alguma de tê-lo em minha vida (dia a dia) mais. Emocionalmente e psicologicamente, fico melhor com ele se mantendo longe. Têm histórias que vocês sequer sonham e eu não vou expor, porque, ao contrário do que vocês pensam, eu não quero prejudicar meu pai. Mas parem de romantizar relações tóxicas", escreveu a jovem. "Vocês não conhecem a mim e muito menos ao meu pai", completou.

Petra afirma que, apesar do desabafo, ama o pai e pede que os seguidores entendam: "Meu pai é um homem de quase 57 anos, tem 4 filhos, viveu o dobro da minha idade e não me procurou uma vez sequer para conversar, apenas quando precisou de mim. Entendam, eu amo meu pai, sempre vou amar, desejo o melhor do mundo para ele, mas não não faço questão alguma de tê-lo em minha vida (dia a dia) mais".

A jovem também quis deixar claro que "ninguém abandonou ninguém" e que "pessoas fazem escolhas".

Maurício é pai de quatro filhos: Luã, de 33 anos, de sua relação com a cantora Elba Ramalho; Rayra Gracie, de 30, de seu relacionamento com Flávia Gracie; Petra, de 26, de sua relação com a empresária Fabiana Sá; e Ilha, de apenas 1 ano e 9 meses, da atual mulher, Shay Dufau, de 29