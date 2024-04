‘Pés de Peixe’: Filme de diretora paraense estreia nesta segunda na ‘Tela Quente’

A falta de eletricidade faz com que uma comunidade flutuante precise transformar um jovem nadador em um atleta profissional para vencer uma competição, e assim, comprar um novo gerador de energia. Essa é a premissa do telefilme ‘Pés de Peixe’, produção que é resultado de um concurso da TV Globo e é assinada pela diretora paraense Larissa Ribeiro. A estreia é nesta segunda-feira (8), na Tela Quente.

O telefilme é uma parceria com a produtora amazônida Leão do Norte e o cineasta amazonense Aldemar Matias e chega pela primeira vez na grade de exibição nacional da TV Globo. Trazendo uma narrativa leve e descontraída, o filme usa do humor e sensibilidade para se conectar com os espectadores.

Segundo a diretora Larissa Ribeiro, a ideia do filme nasceu por meio de uma convocação da TV Globo, que realizou um concurso para dar espaço a produções audiovisuais fora do eixo Rio-São Paulo, as quais têm a oportunidade de serem exibidas na grade da emissora.

'Pés de Peixe' é o primeiro telefilme de ficção dirigido por Larissa Ribeiro (Foto: Juliana Pesqueira)

“A ideia dessa faixa é falar da diversidade brasileira, então tem filme da Paraíba, de Brasília, entre outros estados. Com o ‘Pés de Peixe’ a nossa ideia foi criar uma história que trouxesse sentimentos universais, de superação, de força de vontade da comunidade, um pouco de humor, um pouco de leveza, mas que contasse uma coisa que fosse própria das nossas características amazônicas”, explica a diretora.

O filme se trata de uma ficção, mas foi inspirado na comunidade flutuante do Catalão, situada próximo de Manaus, onde vivem mais de 100 famílias. Diversas cenas do longa foram gravadas na comunidade, que também participou fazendo figuração nas filmagens.

Diversas cenas do filme foram gravadas na comunidade flutuante do Catalão, em Manaus (Juliana Pesqueira)

“Eles foram super receptivos conosco e foram muito importantes na realização do filme. A gente costumava dizer que eles fizeram figuração, mas foram quase um elenco de apoio nas cenas, tamanha a relevância deles para a história que a gente queria contar”, relata Larissa.

Larissa destaca que uma das participações mais especiais do filme foi a de Sandro Viana, medalhista olímpico de Manaus que topou interpretar ele mesmo no longa.

“Sandro teve uma postura de atleta, quando se dispõe a se dedicar a alguma coisa. Mesmo sem ter nunca atuado foi muito divertido trabalhar com ele, e sua participação importantíssima, até mesmo na hora de instruir os figurantes a correr. Foi uma maneira de dar valorização de um grande atleta do norte do país”, contra Larissa.

O filme contou com a participação de moradores da comunidade flutuante do Catalão (Divulgação)

Pluralidade nas produções audiovisuais

‘Pés de Peixe’ é o primeiro telefilme de ficção dirigido por Larissa Ribeiro, que sempre demonstrou muito interesse e talento para as produções audiovisuais. Formada em comunicação na UFPA, a paraense chegou a estudar por três anos na Escuela Internacional de Cine y Televisión (EICTV) em Cuba, um grande divisor de águas em sua formação profissional.

A cineasta considera importante o incentivo e a difusão de filmes que mostrem as diferentes realidades e ambientes do Brasil, principalmente na TV aberta, com sua grande visibilidade e audiência em todo o país.

“Como realizadores independentes a gente tem uma luta na distribuição, no acesso, e isso tem a ver com política pública de filmes no país. Então pra gente esse momento é muito especial até porque tivemos uma equipe que abraçou esse filme. Foi um processo coletivo e é muito gratificante que essas pessoas saibam o que foi feito, principalmente para comunidade do Catalão, porque na segunda-feira eles vão poder se ver na televisão e isso não tem preço, é um retorno muito bonito”, destaca a diretora do filme.

Após sua exibição na ‘Tela Quente’, ‘Pés de Peixe’ ficará disponível também no catálogo de filmes da Globoplay.

Serviço:

Exibição do Filme ‘Pés de Peixe’

Data: Segunda-feira (8)

Local: TV Globo - Faixa da Tela Quente

Horário: às 23h35 (horário de Brasília)