Perseguição, B.O., exposed: Casamento às Cegas vira caso de polícia

Estadão Conteúdo

O Casamento Às Cegas +50 esta em meio a uma nova polêmica após Luciana revelar durante uma live que está sendo perseguida por Lucielma. Ela relatou que a ex-participante estaria tentando contato com ela através de amigos em comum e que ligou para ela de vários números.

Durante o programa, Lucielma deixou Mário Roberto no altar por "ter medo de ouvir um 'não'" e explicou que teria tentado entrar em contato com ele de diversas formas diferentes. Luciana afirma que ela teria "escolhido o alvo da vez|".

Procurada pelo Estadão, Lucielma não se pronunciou sobre o assunto. O espaço segue em aberto.

Luciana fez um "exposed" da ex-participante em suas redes sociais: "Ela é insuportável, é tóxica. Ela fica me ligando de milhares de telefones. Eu era amiga dela até ela começar a fazer da minha vida um inferno."

Ela também afirmou que vai registrar um boletim de ocorrência contra Lucielma.

O motivo da perseguição alegada por Luciana é um suposto romance entre ela e Mário Roberto, assunto que foi desmentido também durante a live. Durante o Casamento às Cegas, Luciana participou até a fase das cabines, quando foi rejeitada por Mário Sérgio.

TV/CASAMENTO ÀS CEGAS +50/CASO/POLÍCIA
