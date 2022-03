Perfil no Twitter satiriza entrevistas de emprego e viraliza na web: 'Trabalhe enquanto eu durmo'

Um perfil do Twitter chamado “Entrevistamento” está fazendo sucesso na web ao publicar imagens editadas com diálogo ironizando “exigências” e questionamentos que ocorrem em uma entrevista de emprego. O “humor ácido” dos posts tem transformando as sátiras em memes, fazendo o perfil viralizar nas redes sociais, e conquistar o público que já vivenciou uma situação semelhante e se identifica com o personagem.

Engraçadas e um tanto verdadeiras ao mesmo tempo, as sugestões são uma crítica aos requisitos “absurdos” das empresas para contratar funcionários ou estagiários. Além de mostrar como os empregados se sentem com as pressões da chefia. Mas, claro, em um tom humorado e carregado de ironia. Confira algumas publicações do perfil:

Saindo do mundo virtual e buscando ajudar quem se sente nervoso ao passar por uma seleção de emprego, o portal O Liberal.com separou sete dicas de como ir bem em uma entrevista com o RH:

Como ir bem em uma entrevista com o RH?

Em primeiro lugar, busque preparar o currículo com os principais pontos que podem ser abordados durante a entrevista com o recrutador;

Seja você mesmo e não force uma espontaneidade exagerada. Tente ficar relaxado e parecer confiante, demonstrando sinceridade em todas as suas respostas;

Saia com antecedência para a entrevista e opte pela pontualidade. E, se for um encontro virtual, entre minutos antes na sala de conversa e aguarde a hora de começar a entrevista, ao invés de deixar o recrutador esperando;

Ainda no caso das entrevistas online, tenha cuidado para não aparecer na câmera deitado em um sofá ou uma cama. Prefira sentar em uma cadeira e mantenha a postura ereta, em um ambiente silencioso e organizado;

Pesquise sobre a empresa que você quer conseguir uma vaga de emprego/estágio. Vá preparado para saber qual a cultura, história e serviços oferecidos;

Durante a conversa com o recrutador, quando for apresentar a sua carreira, busque listar projetos os quais você participou e mostre resultados e ações;

Traga as suas qualidades para a conversa, mas sem ser exagerado. Fale sobre o seu grau de responsabilidade no antigo emprego ou como você almeja crescer na empresa, o que pode acrescentar de positivo.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)