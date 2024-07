Perfil falso engana internautas se passando por Malu Mader

Malu Mader é uma artista brasileira que não tem interesse e nem presença nas redes sociais. Mesmo assim, criminosos constantemente criam perfis fakes para se passar por ela na internet.

Um perfil falso no Instagram, que conta com mais de 160 mil seguidores, vem se passando pela atriz e enganando muitas pessoas que acreditam ser a própria Malu Mader. O usuário até mesmo interage com fãs e páginas nas redes sociais.

Através de denúncias, a conta já foi derrubada, mas retornou à atividade e continua se comunicando em nome de Malu Mader. Pessoas famosas já chegaram a comentar nas publicações do perfil fake, o que gera até dúvidas sobre a autenticidade da conta.

A atividade do perfil deixa muitos fãs de Malu confusos, principalmente agora que ela retornou às telas com sua participação no remake da novela ‘Renascer’.