'Pequeno Manual Antirracista': Atriz fala sobre o monólogo em cartaz em Belém

A peça "Pequeno Manual Antirracista", inspirado na obra da professora e escritora brasileira Djamila Ribeiro, um dos grandes nomes do ativismo negro no Brasil, encerra sua pequena temporada em Belém nesta sexta-feira (20), às 20h, no Teatro do SESI. A primeira apresentação é nesta quinta-feira, 19. O monólogo, interpretado pela atriz Luana Xavier e com direção de Aldri Anunciação, busca levar ao público um debate sobre diversidade, igualdade e inclusão. Os ingressos já foram esgotados.

Na encenação, a professora de ensino médio Bell, interpretada por Luana, vê sua aula ser interrompida por um protesto inesperado que ocorre em frente à escola. Com humor crítico, a sala de aula se transforma em um espaço dinâmico de discussão sobre o racismo individual e estrutural no Brasil, estimulando a reflexão da plateia sobre questões raciais no cotidiano.

Em entrevista exclusiva ao O Liberal, a atriz Luana Xavier, que interpreta a professora Bell, disse que o monólogo é uma forma de demonstrar que a pauta sobre o racismo deve ser debatido na sociedade em geral, e não somente por pessoas negras. "Para as pessoas não negras, eu acho que [a peça] é uma reflexão mesmo de enxergarem onde esse racismo pode estar escondido nelas, porque quando a gente diz que o racismo é estrutural e estruturante, é justamente porque ele atinge todas as camadas da sociedade. Então, essas pessoas não negras precisam realmente refletir onde já erraram e começar aquele trabalho de redução de danos", diz a atriz.

Embora a peça aborde os temas raciais com diversão e ironia, em um determinado momento a sensibilidade toma conta da sessão para demostrar a realidade vividas por pessoas negras. "Não tem como você falar sobre esse assunto só de forma leve, então tem momentos em que ela [professora Bell] pega pesado um pouquinho, mas ela sempre traz muita irreverência!", revela Luana.

Peça "Pequeno Manual Antirracista" ocorrerá em dois dias em Belém neste mês de setembro (Foto:Caio Lírio)

Jovens tem o poder de mudança

Na primeira sessão, no dia 19, a plateia será formada por mais de 400 jovens do Ensino Médio. Para Luana, é gratificante encenar para esse público que, segundo ela, "podem mudar de fato a nossa sociedade". "Eu estou muito feliz de saber que essa peça vai ter uma apresentação exclusiva só para jovens. Eu acho que essa peça comunica principalmente com essa galera", disse a atriz. "O que me deixa um pouco mais sensível é saber que muitos desses jovens vão se enxergar nas situações de violência, em algumas denúncias que essa peça traz. Mas eu acho que é importante que eles enxerguem que, através da arte, a gente também pode ter voz. Que uma peça de teatro pode ter essa capacidade, essa capacidade política de debater o assunto, de debater o racismo e o antirracismo".

Após a apresentação, os alunos participarão de uma conversa com a atriz Luana Xavier e o diretor Aldri Anunciação. A iniciativa visa expandir a compreensão dos estudantes das escolas SESI sobre questões relacionadas à raça, diversidade e inclusão, temas que podem ser abordados em processos seletivos no ENEM 2025.

A segunda apresentação, do dia 20, será às 20h e estará aberta ao público geral. Durante essa sessão, o público é convidado a refletir sobre o racismo e sua influência no cotidiano tanto no Brasil quanto no restante do mundo

A importância da obra de Djamila Ribeiro para o mundo

Lançado em 2019, o livro "Pequeno Manual Antirracista", da escritora Djamila Ribeiro, trata de temas como atualidade do racismo, negritude, branquitude, violência racial, cultura, desejos e afetos, e foi a inspiração para a peça. Para Luana Xavier, a obra "se tornou um divisor de águas na nossa sociedade brasileira", pois "veio num momento em que as questões raciais estavam se tornando bem presentes nas rodas de conversa, dentro das universidades, nas escolas. Então ele acaba sendo um primeiro passo, talvez, um primeiro contato para muitas pessoas que ainda não tinham oportunidade de entender e de aprender sobre antirracismo.".

Endereço: Av. Almirante Barroso, 2540, bairro Marco - entrada pela Dr. Freitas.

