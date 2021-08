Pequena Ló e Luísa Sonza estreiam no próximo sábado no Multishow

Após um quadro no Se Joga, da TV Globo, a mineira Pequena Ló fará sua estreia como co-apresentadora de Luísa Sonza no programa Prazer, Luísa, que será lançado no próximo sábado (7), no Multishow.

“Ter sido convidada para estar ao lado da Luísa representou muita coisa, principalmente por poder mostrar que pessoas PCDs podem ocupar o espaço que elas quiserem, mesmo sendo na televisão. Eu pude mostrar que além dos vídeos no Instagram, eu também consigo e posso seguir esse caminho, o de ser apresentadora de um programa na televisão. Pude mostrar também que nós temos inúmeros talentos e basta ir nos conhecendo e trabalhando isso”, comemora ela.

Na atração de cinco episódios, Pequena Lô divide o palco com a cantora na parte em que Luísa entrevista famosos como Lulu Santos, Pocah, Dilsinho, entre outros.