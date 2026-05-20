Pepeu Gomes revela internação para procedimento na coluna e desabafa sobre privacidade violada

O cantor e guitarrista Pepeu Gomes usou as redes sociais para atualizar os fãs sobre seu estado de saúde após ser internado para realizar um procedimento na coluna. Aos 74 anos, o artista revelou que enfrenta fortes dores há mais de um ano e que esta é a segunda intervenção realizada na região em um curto período de tempo.

Em um longo desabafo publicado na internet, Pepeu também lamentou a exposição de informações sobre sua internação, afirmando que sua privacidade foi violada dentro do hospital. O músico negou rumores envolvendo supostas exigências feitas à equipe médica e pediu que o público não compartilhe notícias sem confirmação.

Artista enfrenta problema na coluna

Segundo o relato do cantor, a internação ocorreu no último domingo (17) na Casa de Saúde São José. Pepeu explicou que precisou realizar um procedimento devido a uma estenose de canal, condição que afeta a coluna vertebral e pode provocar dores intensas e limitações físicas.

O músico contou que convive com o problema há bastante tempo e que o quadro vinha afetando sua rotina. Apesar do momento delicado, ele afirmou encarar o tratamento com força e discrição.

"Mais uma etapa de uma luta que sempre encarei com discrição e força", escreveu o artista ao comentar a nova intervenção médica.

Pepeu critica vazamento de informações

Além de atualizar o estado de saúde, Pepeu Gomes demonstrou indignação com o vazamento de informações relacionadas à sua internação. O cantor afirmou que detalhes pessoais foram repassados à imprensa de maneira distorcida, o que acabou gerando comentários negativos nas redes sociais.

Nos últimos dias, circularam rumores de que o músico teria feito exigências consideradas excessivas durante a estadia no hospital, como pedidos de refeições diferenciadas e restrições de horário para a entrada da equipe médica no quarto.

Sem citar diretamente as publicações, Pepeu rebateu as especulações e pediu respeito neste momento de recuperação.

"Sou um artista guerreiro, mas também um ser humano que precisa de cuidado, não de ataques", declarou.

Apoio de famosos e fãs nas redes sociais

Após o pronunciamento, diversos artistas deixaram mensagens de carinho e apoio ao músico nos comentários da publicação. Nomes como Paulinho Moska, Lucio Mauro Filho, Mauricio Manieri e Paulo Ricardo desejaram força e uma boa recuperação ao guitarrista.

Reconhecido como um dos grandes nomes da música brasileira, Pepeu recebeu centenas de mensagens positivas de fãs, amigos e admiradores que acompanham sua trajetória artística há décadas.

Ao final do comunicado, o cantor reforçou que está confiante na recuperação e agradeceu pelas vibrações positivas recebidas durante o período de internação.