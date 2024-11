Pedro Luís lança disco dedicado ao amor e as suas variadas formas

O cantor e compositor Pedro Luís lança nesta sexta-feira (15) o seu mais novo projeto musical: “E se tudo terminasse em amor?”, que estará disponível em todas as plataformas de streaming de música. Trata-se do quinto disco da carreira de Pedro, que desta vez, compôs canções que giram em torno do amor e as suas mais variadas formas de expressão.

Com 10 faixas, o álbum “E se tudo terminasse em amor?”, é o projeto mais inovador do cantor, que começou ainda no período da pandemia. Em entrevista ao Grupo Liberal, o artista contou detalhes sobre a criação do disco e curiosidades sobre algumas músicas.

O Liberal: Como foi o seu processo criativo para compor as músicas. Você é do tipo que se fecha num cantinho para criar sozinho? Ou gosta de algo mais colaborativo?

Pedro Luís: O processo desse álbum, especialmente, tem algumas peculiaridades: comecei a desejá-lo e concebê-lo no começo do isolamento da covid-19 e tive certeza de que o mote seria Amor, palavra e acontecimento em torno dos quais todas as canções se alinhavariam. A partir disso tive a certeza de que seria colaborativo porque chamar parcerias era uma maneira de exercitar afetos e conexões possíveis, num mundo de dicotomias que dilaceravam relações e com o impedimento de se defender a empatia presencialmente, buscar parceiros era uma maneira possível de fazer conexões com a amorosidade. E isso se efetivava na verdade nos cantinhos onde cada um achou sua trincheira de sobrevivência.

O cantor Chico César (esquerda) é uma das participações especiais no disco (Foto: Marcos Hermes)

O Liberal: No disco há participações especiais de cantoras novas. Como foi a interação com as artistas na hora de gravar as faixas? Você acredita que elas agregaram ainda mais valor à obra final?

Pedro Luís: A aproximação com cantoras ou autorais das novas gerações sempre atravessou meus projetos é história: Roberta Sá ainda começando sua brilhante caminhada, Duda Brack e Bruna Caram como convidadas do meu Aposto de 2014, Jade Baraldo no Macro. Realmente essa aproximação e interesse sempre me instigaram e abasteceram. Nesse projeto não foi diferente: Leticia Fialho, autora da letra de ‘Gole Contra Golpe’ - primeira canção da leva que desembocou no disco, é uma cantautora interessantíssima de Brasília; Gisele de Santi, cantautora gaúcha radicada em São Paulo já me chamou a atenção desde seu álbum ‘Vermelhos e Demais Matizes’ aceitou a provocação de virar minha parceira a partir do mote de que meu álbum trataria de muito amor em seus temas. Aqui cabe uma observação de que, além de dividir comigo o vocal em nossas duas parcerias, Gisele também é responsável junto comigo por todos os coros em várias canções do disco. Ana Carol, companheira de André Moraes que divide comigo a produção do projeto, teve uma participação preciosa na composição de Carinho na Rede. Essa interação com essas preciosas artistas foi abastecedora, fazendo toda a diferença.

O Liberal: Você é um artista que passou pela transformação tecnológica e midiática da música, que antes era somente consumida através dos discos físicos, e hoje, está predominantemente nas mídias digitais. Como você se relaciona com essa nova forma de ouvir música? Isso interfere de algum jeito na sua forma de cantar e compor?

Pedro Luís: Na verdade, acho que as mídias digitais são só mais um elemento nessa cadeia criativa-comercial. Gosto delas como de todos os formatos pregressos. Parafraseando Luiz Melodia “tudo me interessa!” A praticidade delas me faz chegar mais rapidamente tanto a novos quanto raros projetos artísticos.

Capa do disco "E se tudo terminasse em amor?” (Foto: Divulgação Capa do disco)

O Liberal: Ouvi dizer que Caetano Veloso adorou a sua versão de "Muito Romântico". Me conta um pouco mais dessa história, e como surgiu a ideia de regravar essa canção?

Pedro Luís: Caetano é referência artística e estética de uma vida. Já não era sem tempo revisitá-lo num projeto meu. Vinha há uns bons anos experimentando fazer ‘Muito Romântico’ nessa pegada reggae e nesse disco que flutua por diversas texturas do amor e adjacências ela conversou bem e acaba sendo uma intrusa extremamente bem-vinda num universo que seria estritamente autoral.

“E se tudo terminasse em amor?” é produzido por Pedro Luís e André Moraes, com participações de Lucky Luciano, Letícia Fialho, Gisele de Santi, Marco André, Ana Carol e Rogério Batalha

Serviço:

Lançamento do disco “E se tudo terminasse em amor?” de Pedro Luís

Data: 15 de novembro

Local: Plataformas de streaming