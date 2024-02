Pedro Cardoso reclama de ter sido cortado de cartaz de "A Grande Família" em streaming

O ator Pedro Cardoso, conhecido por interpretar Agostinho Carrara, no seriado "A Grande Família", publicou um longo desabafo nas redes sociais questionando o corte da sua imagem do cartaz do seriado do streaming Globoplay. Para ele, o apagamento da sua imagem não foi acidental.

Pedro sempre criticou a não remuneração dos artistas pelas plataformas de streaming. "Eu disse, faz algum tempo, que se houvesse no Brasil profissionais de jornalismo honestos e livres, eles investigariam os contratos impostos aos criadores de áudio-visual pelos comerciantes investidores e seus prepostos", afirmou.

O artista analisou a classe artística está cada vez mais enfraquecida no Brasil. "A classe artística - a cada dia mais vazia de artistas - se cala sob a ameaça do desemprego, embora alguns mantenham a pose de pessoas de sucesso", disse. "Eu me insurjo contra a ilegalidade legalizada do direito autoral desde o meu primeiro dia na profissão. E acumulo derrotas. O apagamento da minha figura no cartaz promocional de 'A Grande Família' não é acidental. É determinação de me apagar da história. Patético!", enfatizou.