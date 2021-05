Pedro Bial vai lançar biografia da fundadora do Magazine Luiza

A empresária Luiza Helena Trajano costuma dizer que não escreve sua biografia (ou deixa alguém escrevê-la) porque sua vida muda muito rapidamente e ela poderia ficar ultrapassada. Mas a dona do Magazine Luiza mudou de ideia.

Em uma entrevista que marcou, nesta quarta-feira, 19, a estreia do programa Sabatina Publishnews, Luiza Trajano contou que o jornalista Pedro Bial e sua equipe trabalham neste momento em sua biografia.

A ideia do livro surgiu quando Luiza Helena participou do Programa Conversa com Bial, em setembro de 2020. Como àquela altura ela já tinha prometido um livro à Editora Gente, os dois projetos foram unidos. O lançamento da biografia de Luiza Trajano está previsto para novembro.

Luiza Trajano é presidente do Conselho de Administração da Magazine Luiza, idealizadora do Grupo político apartidário Mulheres do Brasil e uma das principais lideranças do País. Há dois anos, o Maganize Luiza começou a vender livros em seu site.

No ano passado, a empresa comprou a Estante Virtual. Seus planos e ideias para esta área foram os principais temas da entrevista, e ela não descartou a possibilidade de "comprar alguma varejista".

Lembrando que Cultura e Saraiva estão em recuperação judicial e que a última tenta vender algumas de suas lojas. A empresária disse ainda que em breve deve oferecer livros em suas lojas físicas (e tudo o mais que ela vende no site) e criticou enfaticamente o projeto de lei que prevê taxar o livro e o argumento de que só rico lê no Brasil.