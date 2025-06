Pedrão Frade comemora 71 anos no domingo (29) com Arraial no Samba na Casa do Gilson

Um dos nomes sagrados do samba em Belém, Pedro Fernando Barros Frade, mais conhecido como Pedrão Frade, vai completar 71 anos de idade neste domingo (29), Dia de São Pedro. E para comemorar, nada mais justo que o “Arraial do Pedrão Frade”, a partir das 16h na Casa do Gilson, no bairro da Condor, espaço tradicional do samba na capital paraense. Vai ser uma festa junina no samba, que aparecer por lá vai poder degustar de muito forró e samba da melhor qualidade, tudo com o molho da amizade e simpatia de Pedrão. No finalzinho da festa, não vai faltar a Sessão Cachorrada, como adianta o aniversariante: muita música brasileira, bolero e outros gêneros na voz de quem gosta de cantar.

A relação visceral de Pedrão Frade com o samba data de muito tempo, e como ele próprio diz: “O samba é infinito, ao mesmo tempo renovável e conservador, porque ele sempre tem gente nova chegando e não deixa de lado os antigos, quem já está na história da música”.

São 57 anos de samba na vida de Pedrão, esse paraense de Cachoeira do Arari, no Arquipélago do Marajó. Da terra dos guarás e do queijo famoso, aos nove anos, ele veio morar em Belém. Mas foi durante a adolescência, na Vila de Carananduba, no Distrito de Mosqueiro, onde tudo começou.

Aos 16 anos, Pedrão fez parte do Grupo Amador do Samba que “fazia um barulho nas casas dos amigos”. Aos 18 anos, ele mergulhou no universo das escolas de samba de Belém, passando a desfilar na Unidos de Vila Farah e no Rancho Não Posso Me Amofiná.

Deixa o Galo cantar

Nesse clima, Pedrão ingressou para nunca mais sair na Casa do Gilson, sede do samba e do choro em Belém. Essa casa tem 38 anos de história, 37 dos quais com Pedrão como um dos protagonistas. É a segunda casa desse sambista, parceiro de outros, como Yuri Guedelha, Paulinho Moura, Muka de Souza e Adamor do Bandolim.

Há 23 anos, idealizado por Gilson e Menineia, surgiu o grupo de samba Galo Garnizé, que todos os sábados, das 17h às 22h, faz o som na Casa. O Galo reúne a Velha Guarda e novos integrantes. A formação do grupo tem Pedrão Frade no vocal, banjo, cavaco e percussão; Muka de Souza, Heraldo Seabra e Marquinho na percussão; Gilson Rodrigues no violão e cavaco; Sandro no violão sete cordas e Paulinho do Cavaco.

“O samba pode nascer a qualquer momento. Numa roda de amigos, alguém diz uma frase e essa pode ser a cabeça do samba, o começo”, detalha Pedrão. Ele diz que os 57 anos de samba valem muito a pena, “pela convivência com os amigos”. Pedrão Frade já abriu show para muita gente boa: Moacyr Luz, Neguinho da Beija-Flor, Dominguinhos do Estácio, Mauro Diniz e outros bambas.

Entre os amigos na festança de samba de Pedrão Frade vão estar Mariza Black, Fábio Moreno, Serginho Frade e Marcelo Valente, além do próprio aniversariante.

Fábio Moreno: hora de saudar um amigo de longas datas no samba (Foto: Divulgação)

“Pedrão é um dos grandes mestres do samba, é um dos representantes de uma geração fantástica com Alcyr Guimarães, mestre Balalaica, Ademir do Cavaco e outros. Ele é meu padrinho, um dos que me deram oportunidade parar o palco, e eu sempre tenho a honra de participar das rodas de samba do Grupo Garnizé, liderado por ele. Viva Pedrão Frade!”, destaca Fábio Moreno, intérprete de samba.

Cantora Mariza Black: 'É sempre uma honra receber um convite dele e dividir momentos únicos no samba e na vida' (Foto: Fernando Sette)

Já a cantora Mariza Black não mede palavras para falar da contribuição musical do aniversariante. “Pedrão Frade é uma referência falando de samba em Belém do Pará, é um amigo querido que faz parte da velha guarda do Samba paraense, merece nossa homenagem e carinho! É sempre uma honra receber um convite dele e dividir momentos únicos no samba e na vida”, diz.

Serviço:

‘Arraial do Pedrão Frade’

Em 29 de junho de 2025

A partir das 16h

Na Casa do Gilson,

Na travessa Padre Eutíquio, 3172,

No bairro da Condor

Ingressos antecipados a R$ 10,00 e informações:

(91) 99625-5353

Ingressos à venda no dia do evento,

Na Casa do Gilson