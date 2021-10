Peça 'Contos, Cantos e Encantos Tapajônicos' marca retorno do teatro em Santarém

No estilo monólogo, a peça 'Contos, Cantos e Encantos Tapajônicos, do grupo Olho D'água, marca a volta das apresentações teatrais em Santarém, Pará. O público poderá assistir o espetáculo em duas sessões: nos dias 8 e 9 de outubro, às 20h, na Casa da Cultura (Av. Borges Leal entre Silvino Pinto e Barão do Rio Branco).

Com a participação integral da atriz Elizangila Dezincourt e algumas intervenções do ator Enzo, a trama traz mistério e narra histórias do imaginário amazônico. As informações apresentadas foram coletadas nos municípios de Alenquer, Santarém, Juruti, Oriximiná e Óbidos, após um trabalho de pesquisa realizado em 2010 pela artista. A dramaturgia recebeu em 2009 o prêmio Myriam Muniz de Teatro da Fundação Nacional de Artes e uma bolsa de pesquisa e experimentação artística do Instituto de Artes do Pará.

O monólogo é o primeiro trabalho autoral do grupo, e durante os últimos 11 anos de apresentações, o sentimento de orgulho, por parte da equipe, ainda é presente. Segundo Elder, diretor do Olho D'água, o sucesso foi construído ao passar dos anos e das vezes encenadas para o público. "Acreditamos que o sucesso de mais de uma década se deve a performance cênica da atriz e as histórias da nossa região que ficam “impregnadas” na mente das pessoas passando de geração em geração”.

Para mais informações, acesse: @grupoolhodagua_ nas redes sociais.