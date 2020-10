Paulo Gustavo agradece Angélica por apoio em momentos difíceis

Paulo Gustavo participa do programa "Simples Assim", deste sábado (17) e aproveita a oportunidade para parabenizar e agradecer o apoio que recebeu da apresentadora Angélico em um momento dificil da vida, quando um de seus filhos ficou internado na CTI.

"Você foi muito importante no meu processo quando a gente começou a ter o filho. Fiquei superemocionado de você me ajudar, queria te agradecer aqui no seu programa para todo mundo ouvir".

"Você foi superimportante para mim, é legal as pessoas saberem. Obrigado por tudo! Pelas ligações todas que eu fiz e você me atendeu com carinho", disse o humorista.