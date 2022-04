Paulo André diz que magoou Pedro Scooby

Na Prova de Resistência Fiat, os brothers conversam sobre as alianças da Reta Final do BBB 22. E Paulo André comenta uma conversa que teve com Pedro Scooby, na qual o surfista afirma ter ficado chateado por não ter sido priorizado pelo atleta.

"Magoei o coração do Scooby porque eu jamais soltaria a mão de um amigo, ainda mais nessa Reta Final. Mas aí o Scooby entendeu, então está tudo certo...", comenta Paulo André. Eliezer e Douglas Silva perguntam o que aconteceu, e o atleta explica:

"Sobre o lance de ter puxado o Thurrá [para o VIP]. Não foi por causa de ter dado o VIP. Foi porque depois de ter dado, eu não fui falar com ele. A gente teve uma conversa muito boa".