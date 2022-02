Paulinha, do Calcinha Preta segue em coma, intubada mas sem febre

A cantora Paulinha Abelha, 43, que integra o staff de vocalistas da banda Calcinha Petra, continua em coma e com quadro estável, segundo boletim médico emitido no final da tarde do último sábado (19) e publicado no perfil do grupo de forró. De acordo com o documento, ela não apresenta febre e está intubada.

"Informamos que a paciente Paula de Menezes Nascimento Leca Viana, segue internada em unidade de terapia intensiva. Quadro clínico segue em estabilidade, sem febre, coma persistente e em suporte ventilatório invasivo", diz o boletim.

Mais cedo, os médicos afirmaram que "foram afastadas doenças infecciosas de interesse epidemiológico para a comunidade" — o que exclui, por exemplo, a suspeita de covid-19.

Paulinha foi internada no último dia 11 após sentir um mal-estar na volta de uma turnê em São Paulo. Assim que desembarcou na capital sergipana, ela foi encaminhada a um hospital, onde, em princípio, foram identificados problemas nos rins. Sete dias depois, novas informações sobre o quadro da cantora fevelaram a presença de bactéria no cerébro.