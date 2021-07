Paula Amorim fala dos planos para o prêmio de R$500 mil

Paula Amorim resistiu aos perrengues durante o No Limite, chegou à final do programa e embolsou o prêmio de R$ 500 mil após conquistar 66,77% dos votos do público e se consagrar a campeã. "A ficha ainda não caiu, parece que estou sonhando", admite ela.

"Me sinto realizada e grata. É um sentimento de missão cumprida depois de toda a entrega que tive durante o programa. E ter vencido com a aprovação do público tornou essa vitória ainda mais especial", comemora.