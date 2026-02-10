Capa Jornal Amazônia
Paul Thomas Anderson e Jonny Greenwood pedem retirada de música do documentário 'Melania'

Músicos do Radiohead afirmam que foram informados de que uma peça do longa Trama Fantasma (2017) foi utilizada no documentário

Estadão Conteúdo
fonte

Melania Trump (Instagram @melaniatrump)

O diretor Paul Thomas Anderson e o músico Jonny Greenwood, do Radiohead, solicitaram que um trecho da trilha sonora de Trama Fantasma (2017) seja removido do documentário Melania, sobre Melania Trump, primeira dama dos EUA. Greenwood assinou a composição da música do filme dirigido por Anderson.

Em comunicado obtido pela Variety por meio de um representante de Greenwood, os dois afirmam que foram informados de que uma peça do longa foi utilizada no documentário.

Segundo a declaração, apesar de Greenwood não deter os direitos autorais da trilha, a Universal teria autorizado o uso sem consultá-lo, o que configuraria quebra de acordo contratual.

"Isso representa uma violação do contrato de compositor", diz o texto. Por esse motivo, Anderson e Greenwood afirmam que pediram a retirada do material do documentário.

O filme Melania tem direção de Brett Ratner e é apresentado como um retrato mais próximo da primeira-dama estadunidense, embora tenha sido descrito pela crítica norte-americana como pouco revelador.

Greenwood tem trajetória consolidada no cinema

Nos últimos 25 anos, Jonny Greenwood tem atuado com frequência como compositor de trilhas sonoras, assinando ou colaborando em músicas para cerca de 12 produções. Entre os trabalhos citados estão Sangue Negro, Vício Inerente e Licorice Pizza, além de Uma Batalha Após a Outra.

