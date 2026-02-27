Capa Jornal Amazônia
Paul McCartney fala sobre fim dos Beatles e "fracasso" do Wings em novo documentário

Estadão Conteúdo

O ícone Paul McCartney conta em documentário exclusivo do Prime Video como foi o recomeço de sua carreira após o fim dos Beatles. O filme foi disponibilizado na plataforma de streaming nesta sexta-feira, dia 27.

Narrado em primeira pessoa pelo músico, "Man On The Run" mostra quando Paul resolveu criar a banda Wings em parceria com sua esposa, Linda McCartney, e como eles deram a volta por cima ao longo do tempo, já que ele revela que a estreia do grupo "foi um fracasso".

No trailer da produção, Paul compartilha que se sentiu depressivo em certo momento e que chegou a se distanciar de seu ex-companheiro de banda, John Lennon, mas que ter a esposa ao lado o ajudou a se sentir melhor.

Paul McCartney: Man On The Run

O novo projeto sobre o ex-Beatle foi dirigido pelo cineasta Morgan Neville, ganhador do Oscar de Melhor Documentário em Longa-Metragem, em 2014, com o filme "20 Feet From Stardom".

Imagens raras e inéditas de arquivo pessoal do artista foram utilizadas na produção, além de gravações caseiras.

Familiares e amigos de Paul McCartney foram entrevistados e aparecem no filme, incluindo nomes de peso como Mick Jagger, dos Rolling Stones, e Sean Ono Lennon, filho de John Lennon.

O filme tem cerca de duas horas de duração e chega acompanhado da trilha sonora oficial, também lançada nos serviços de streaming de áudio e reunindo gravações dos anos 70, incluindo material raro entre as doze faixas.

