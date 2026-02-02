Capa Jornal Amazônia
Patrícia Abravanel envia mensagem a Cariúcha após saída do SBT: 'Aproveite mesmo'

Estadão Conteúdo

Patrícia Abravanel usou as redes sociais para deixar uma mensagem pública a Cariúcha após a apresentadora anunciar sua saída do SBT. O recado foi publicado nos comentários de uma postagem feita por Cariúcha no Instagram, na qual ela falou sobre o momento de transição profissional e a ida para a RedeTV!.

Desde abril de 2024, a apresentadora integrava o elenco do 'Fofocalizando', exibido nas tardes do SBT. Na mensagem, Patrícia desejou sucesso à comunicadora e incentivou que ela aproveite as novas oportunidades que surgem com a mudança de emissora.

"Cariúcha, sua linda! Você brilha e vai continuar brilhando por onde passar. Aproveite mesmo as oportunidades lindas que Deus está abrindo na sua vida e siga em frente com confiança e coragem. Que cada novo passo seja cheio de conquistas, aprendizados e muitas bênçãos! Estamos torcendo por você", escreveu a filha de Silvio Santos.

Cariúcha havia publicado um desabafo ao falar sobre sua saída do SBT. Em tom emocionado, a apresentadora agradeceu à emissora e ao público. "Eu devo muita gratidão por essa emissora maravilhosa que abriu as portas, que mudou a minha vida e me deu a oportunidade de receber todo esse carinho e amor", afirmou.

Mudança de emissora

A RedeTV! confirmou a contratação de Cariúcha para assumir o comando do programa 'SuperPop', com estreia prevista para o mês de março. A apresentadora ocupará o espaço deixado por Luciana Gimenez, que saiu da emissora após 25 anos.

Em nota enviada ao Estadão, o SBT informou que Cariúcha procurou a emissora para comunicar sua decisão de não dar continuidade aos projetos em andamento. No comunicado, o canal agradeceu a parceria e desejou sucesso nos próximos desafios profissionais.

Trajetória na TV

Cariúcha, nome artístico de Alessandra Mendes Firmiano, é natural de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Ela ganhou projeção nacional em 2009, após participar do programa 'Profissão Repórter', da TV Globo, durante o concurso 'Garota da Laje'. A frase dita por ela após a eliminação se tornou um meme nas redes sociais.

Sua visibilidade aumentou após a participação na 15ª edição de 'A Fazenda', da Record, marcada por embates com outros participantes.

Cariúcha/mudança/redetv!/mensagem/Patrícia Abravanel
