'Patinando No Amor': 5 séries para quem gostou da adaptação da Netflix

O ano de 2026 começou a todo vapor com as adaptações de livros para o audiovisual. Depois de 'De Férias Com Você', a Netflix aposta em mais um romance, dessa vez, no formato de série. Patinando no Amor, baseado na obra de Jennifer Iacopelli, chegou ao streaming na última quinta-feira, 22 e atingiu o Top 1 das séries mais vistas da plataforma no País.

No romance adolescente, o telespectador é convidado a conhecer a história de Adriana Russo, de 17 anos, e suas duas irmãs, Elise e Maria. As meninas seguem os passos de seus pais e são patinadoras artísticas. Ao longo da obra, o trio tem a tarefa de manter o ringue da família em atividade, mesmo com dificuldades.

A fim de conseguir participar de uma competição e auxiliar financeiramente seus parentes, Adriana passa a fingir um relacionamento com Brayden. Em meio ao sofrimento pelo término com Freddie e o retorno do ex à sua vida, a esportista tem que lidar com novas questões - e atenções.

Além do romance esportivo, a obra promete um triângulo amoroso, cenas de romance e o famoso fake dating (namoro falso). Se você assistiu à série e não sabe o que consumir agora que acabou, confira uma lista com 5 séries recomendadas para maratonar.

Maxton Hall

Baseada nos romances de Mona Kasten, Maxton Hall estreou em 2024 e prepara o lançamento de sua terceira temporada. Na série, o telespectador conhece Ruby Bell (Harriet Herbig-Matten), uma bolsista no colégio de elite que nomeia o programa. A protagonista acaba por se deparar com uma cena polêmica de James Beaufort (Damian Hardung), que tenta comprar seu silêncio.

A partir daí, os dois passam a criar uma relação intensa. A série se passa no ensino médio e trata de dilemas da adolescência, como a própria questão do amor e mudanças de vida.

Disponível na Amazon Prime Vídeo.

Eu Nunca

Lançada em 2020 e finalizada em 2023, Eu Nunca... teve quatro temporadas. A trama traz a história de Devi (Maitreyi Ramakrishnan), filha de pais indianos em uma narrativa que aborda as clássicas questões da adolescência. A protagonista não é popular e, após alguns eventos traumatizantes em sua vida, a personagem tenta encontrar um grande amor e melhorar sua imagem perante a escola.

Devi acaba por se envolver com sua grande paixão, Paxton (Darren Barnet), mas ela percebe que as coisas não são tão fáceis quanto ela acreditava. Para os fãs de triângulo amoroso, Eu Nuca... com certeza é a pedida certa!

Disponível na Netflix.

One Tree Hill

One Tree Hill encantou o público entre 2003 e 2012, com 10 temporadas. Nathan (James Lafferty) e Lucas (Chad Michael Murray) são irmãos, mas nada parecidos. Enquanto um foi criado pela mãe, o outro cresceu com o pai. Quando os dois passam a jogar basquete no mesmo time, percebem que, talvez, tenham mais coisas em comum do que imaginavam.

Envolve amor, questões familiares e muito esporte.

Disponível na Amazon Prime Vídeo.

Bridgerton

Os irmãos Bridgerton só podem ser descritos como amorosos - e caóticos. A série homônima chega a sua 4ª temporada e, em cada uma, acompanha um dos filhos. A primeira delas traz o romance de Daphne (Phoebe Dynevor) e Simon (Regé-Jean Page), que fingem viver um romance para que a protagonista encontre um verdadeiro pretendente. A situação muda quando ambos percebem que realmente podem sentir algo um pelo outro.

Repleta de romances e reviravoltas, a 1ª temporada de Bridgerton é envolvente, o que torna impossível não querer terminar a série.

Disponível na Netflix.

O Verão Que Mudou a Minha Vida

Uma das séries mais comentadas dos últimos tempos, O Verão Que Mudou a Minha Vida chegou ao fim em 2025 após três temporadas. Baseada na trilogia de livros homônima, o programa conta a história de Belly (Lola Tung), apaixonada pelas férias de verão. Jeremiah (Gavin Casalegno) e Conrad (Christopher Briney) são como irmãos para a protagonista e vivem a vida ao lado dela. Porém, mudanças de vida levam a personagem a acreditar que as coisas não sejam mais as mesmas.

Disponível na Amazon Prime Video.

Palavras-chave

SÉRIE/PATINANDO NO AMOR/NETFLIX
Cultura
