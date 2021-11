Pastora Sarah Sheeva prevê morte de outro sertanejo após Marília Mendonça

Nao é de hoje que Sarah Sheeva, filha dos cantores Baby do Brasil e Pepeu Gomes, vem criando polêmicas por conta de opiniões que compartilha publicamente, em especial nas redes sociais. Uma das últimas em que se viu envolvida e que rendeu muita discussão foi a declaração de que a "sofrência", ritmo bastante difundido no Brasil, "atrai o capeta". Agora, a pastora virou alvo de críticas dos internautas ao alertar que “previu” a morte de outro sertanejo, fazendo referência ao acidente que tirou a vida da cantora Marília Mendonça. As informações são do portal Metrópoles.

“Deus me toma. Se achou ruim, reclama com Deus, meu bem. Eu sou só uma empregada de Jesus, eu só cumpro ordens. Eu não tenho poder para escolher o que eu vou falar”, rebateu ela em resposta aos ataques na web. Sarah Sheeva destacou que não teve a intenção de falar mal de Marília Mendonça ou de outros sertanejos, porém foi “tomada por Deus” para alertar algumas pessoas do meio artístico. “Eu falei de mais um artista. Não sei se vocês perceberam. Não vou falar o nome dele, mas ele é o próximo, se ele não se consertar. Deus falou de mais um, tem mais um na lista aí”, disse.

A pastora relembrou, em postagem feita no dia 6 deste mês, em manifestação de luto pelo trágico acidente que vitimou a cantora goiana e mais quatro pessoas, que há cerca de um mês havia enviado aos artistas sertanejos uma mensagem de Deus recebida por ela: a de que o ritmo atrairia o diabo.

“Há quase um mês, no dia 10 de outubro deste ano, Deus me deu uma palavra de conserto direcionada aos cantores de música sertaneja – que eu entreguei publicamente em uma live aqui no Instagram enquanto lavava a louça. Hoje, com a triste notícia do falecimento de uma cantora – desse meio sertanejo –, um seguidor me lembrou da palavra e eu fui assistir à mensagem novamente. Meu Deus! Estou aqui em estado de choque. Que tristeza”, escreveu.