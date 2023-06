Pássaro Junino ‘Tem Tem’ celebra 93 anos de tradição e resistência

Os festejos de São João trazem consigo tradições que não costumam faltar nas comemorações do mês de junho: quadrilhas, fogueiras, bandeirinhas, comidas típicas. Em Belém, além destes ícones, existe uma outra forma de celebrar a quadra festiva: através dos Pássaros Juninos, cortejos que reúnem vários mitos amazônicos, e contam histórias a partir de um personagem central, o Pássaro.

Os pássaros juninos são uma manifestação cultural popular composta por espetáculos folclóricos de músicas, danças e dramatizações típicas da cultura. A quadra junina é marcada por esse teatro popular musicado, criado pela própria população, desde a Bélle Époque amazônica. Um dos mais tradicionais, o “Pássaro Junino Tem Tem” completa 93 anos esta semana e o seu guardião, Mestre Antônio Ferreira fala um pouco mais sobre essa tradição.

O Pássaro Junino apresenta duas vertentes: Cordão de Pássaros e Bichos e Pássaro Melodrama Fantasia. O teatro é criado a partir do talento popular dos brincantes e, talvez por este motivo, seja considerado por muitos pesquisadores como a mais importante contribuição da cultura paraense para a cultura junina nacional. Não há registros deles em outros lugares.

Segundo o Antônio Ferreira, os pássaros são expressões da periferia de Belém, envolvendo histórias amazônicas que aproximam a comunidade. “Eu costumo dizer que nós somos a resistência durante esses 93 anos”, destacou o mestre. Reforçando que ainda não há apoio ou políticas públicas para essa arte, Antônio reforça que a comunidade luta por essa arte com amor.

O “Pássaro Tem Tem” nasceu em Icoaraci, mas com o passar dos anos, foi se aproximando do centro da capital paraense e já passou por bairros como Telégrafo, Pedreira e Sacramenta. Mas há 25 anos, foi no bairro do Guamá que ele decidiu ficar. No ano em que completa 93 anos, esse ícone da cultura popular paraense se prepara para levar grandes surpresas ao público.

Mestre Antônio anuncia que para este ano, o grupo vem com um melodrama fantasia escrita por João Oliveira e readaptada pelo próprio Mestre Antônio Ferreira. “Vamos colocar para trabalhar nesse projeto mais de 30 pessoas oriundas do Guamá e bairros adjacentes. Os ensaios estão acontecendo todos os dias”, contou.

Boas lembranças

Mestre Antônio garante que todo o esforço é recompensado pelas memórias afetivas dos anos em que o “Tem Tem” foi agraciado com títulos importantes dessa arte. “Além de ser o Pássaro, nós temos uma relação importante dentro da nossa sociedade, como projeto social”, explicou.

O grupo apoia casamentos, realiza oficinas de resgate para crianças e jovens, ministra aulas e espetáculos pelas escolas do bairro do Guamá afim de levar conhecimento para esses jovens sobre sua própria cultura. O administrador Fernando Magno, cresceu no bairro do Guamá ouvindo as histórias dos pássaros.

Fernando relembra os espetáculos e as lembranças que essa manifestação cultural deixou na sua vida e de sua família. “Meu avô faleceu no final do ano passado e esse ano vai deixar saudades, os momentos que eu tinha com ele prestigiando nossa comunidade. A arte eterniza esses momentos”.

Para Fernando, a cultura paraense precisa ser mais valorizada. "Acredito que os paraenses precisam valorizar mais a nossa cultura, que é tão rica. A maioria das pessoas tem o costume de priorizar coisas que vêm de fora, costumes de outras partes do Brasil, enquanto temos muitos pontos a explorar aqui, perto de nós, no nosso próprio estado", critica o administrador.

