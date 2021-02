Participante do BBB pressentiu que brothers se machucariam

A influencer Camilla de Lucas, que integra o time do Camarote no BBB 21, tinha sonhado, antes da prova do líder, que alguns brothers da casa se machucariam sério. Em conversa com Arthur, antes da prova, Camilla contou que sonhou que ela e Sarah, a atual líder da casa, saíam do BBB para ver a família. Além disso, no sonho a Camilla via alguns participantes se machucando.

Horas depois, a prova do líder foi realizada e dois dos integrantes, Arthur e Caio, realmente se machucaram, sendo necessário, inclusive, que Arthur fosse atendido fora do reality por uma equipe médica.

Por conta do 'pressentimento', Camilla passou a ser chamada pelos brothers de 'Mãe Diná'.