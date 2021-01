Participante do 'BBB' é expulso do programa por fazer saudações nazistas

Insultos homofóbicos, sexistas e diversas reproduções a saudação nazista foram os motivos que levaram o participante Hélder Teixeira, do Big Brother Portugal, ser expulso na última quinta-feira (28) do reality show.

A expulsão do ‘brother’ foi anunciada ao vivo na emissora TVI. Teixeira, que veio da edição do ano passado, estava atualmente na versão Duplo Impacto, que reúne ex-participantes dos programas anteriores do BBB.

Em um dos episódios, foi presenciado Hélder levantando os braços com a famosa saudação dos nazista. "Abaixe o braço. Não faça isso, que isso é péssimo”, condenou uma participante. Ele, então, chega a marchar como as tropas de Hitler e desdenha do assunto. "Não é grave nada, faz parte da história".

O ato desrespeitoso não passou impune. O ‘big boss’ português comunicou diante de todos os participantes que Teixeira deixaria a competição na noite anterior.

"Há temas com os quais nunca podemos brincar, correndo o risco de os desvalorizar ou banalizar. O gesto que você fez simboliza milhões de mortos. Hélder sabe melhor que ninguém a importância das palavras e gestos no Big Brother, Por tudo isso, Hélder, deixou de ser bem-vindo na minha casa. Está expulso do Duplo Impacto. Pode se despedir dos seus companheiros e deixar a minha casa".

A TVI emitiu um comunicado para a imprensa, justificando o que levou à expulsão do participante. “No Dia Internacional da Lembrança do Holocausto, Hélder replicou uma conhecida adação Nazi depois de já o ter feito anteriormente e ter sido avisado por Quinaz e Helena quanto à gravidade do seu comportamento. O concorrente de Santa Maria da Feira parece não ter entendido a gravidade da situação e repetiu vários gestos inaceitáveis alusivos a esse marco tão negativo da história”, disse a emissora.

Enquanto deixava a casa do programa, Hélder mostrou-se em estado de choque pela decisão e admitiu que está habituado a fazer esses gestos.

“Não estava à espera de nada. De todo. Quando acontece uma situação desta somos avisados. Como eu sou de tal forma brincalhão e já fiz tantas vezes este gesto, fazia a mínima ideia que isto ter esta proporção. Juro pela minha família”, declarou, em entrevista ontem a noite à emissora.

Na manhã desta sexta-feira (29), Hélder foi recebido no programa “Dois às 10”, da TVI, e desculpou-se pelo ocorrido. “Não sabia que, ao fazer o gesto, podia afetar a população” confessou, acrescentando que quando saiu do reality pode pesquisar mais sobre o tema.

“Andei a cuscar [pesquisar], eu sei que o gesto pode ser feito, desde que não se digam as palavras”, explicou. “Sinto-me um pouco revoltado e peço perdão aos portugueses e ao mundo inteiro”.