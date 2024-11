'Parque Cine Quebrada' realiza evento de encerramento com programação gratuita em Icoaraci

Uma programação que envolve cinema, cultura e saúde em um só lugar. Essa é a proposta do projeto audiovisual 'Parque Cine Quebrada', que realiza neste domingo (24), um dia inteiro de atrações gratuitas na travessa Soledade, bairro Paracuri II, no distrito de Icoaraci, em Belém. O evento é gratuito e envolve exposições de arte, exibição de filmes, shows, grafites e serviços de saúde bucal.

A iniciativa marca o encerramento da quarta edição do Parque Cine Quebrada, projeto que promoveu oito sessões mensais de filmes ao longo de 2024. As obras audiovisuais que foram apresentadas são de cineastas negros e indígenas e indicadas para todas as idades.

Além dos filmes, o Parque Cine Quebrada também realizou oficinas voltadas para o público infanto-juvenil, de diversas linguagens, como penteados afro, colagem, audiovisual e outros.

Oficinas de arte também serão realizadas com crianças da comunidade (Foto: Divulgação)

A empreendedora Bianca Alves é a idealizadora do projeto, que foi criado em 2017. A empresária, que é dona da marca Afro Cabeleireira, afirma que a iniciativa foi criada com o intuito de promover o audiovisual e também de democratizar o acesso à cultura nas comunidades.

“O projeto surgiu como resposta à carência de espaços que estimulassem o desenvolvimento cultural e criativo em comunidades periféricas, especialmente em áreas como Icoaraci, que historicamente carecem de acesso a plataformas culturais e educacionais”, explica Bianca.

A empreendedora também acredita que o projeto estimula o pensamento criativo nos jovens, através de uma educação pautada nas múltiplas linguagens de obras audiovisuais, que também ajudam no combate aos preconceitos projetados na periferia e cria novas perspectivas para o futuro da população.

Programação

O público presente na programação terá a oportunidade de acompanhar exposições fotográficas de Alex Figueiredo e Cristivan Alves, além da mostra de quadros do artista visual André Massache.

O grafite também estará representado no evento, com um mutirão composto de diversos artistas do ramo. Os grafiteiros vão executar seus trabalhos artísticos em tempo real durante a programação.

A comunidade vai poder se divertir ao som do grupo Carimbó Volta ao Mundo, que realizará apresentações culturais no local. O coletivo Sarau em Movimento também integra a programação com a inauguração da geloteca - biblioteca comunitária que ficará dentro de uma geladeira e será disponibilizada para os moradores.

A quarta edição do Parque Cine Quebrada foi selecionada pelo Edital de Fomento ao Audiovisual - Lei Paulo Gustavo - Cinema de Rua ou Cinema Itinerante e Cineclubes. A coprodução é da produtora Cine Diáspora.

Serviço:

Encerramento do Parque Cine Quebrada com grande programação aberta à comunidade

Data: 24 de novembro (domingo)

Horário: 15h

Local: Travessa Soledade, comunidade Terra Nossa (perto da Laje), bairro Paracuri II, Icoaraci