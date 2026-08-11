Park Do-Ha, astro do K-pop, é atração confirmada de evento geek em Belém

Belém vai receber uma atração internacional do K-pop em setembro. O cantor e ator sul-coreano Park Do-Ha foi confirmado no Multiverso Geek: Conecta – Expansão de Domínio, evento que reúne música, cultura pop, games e atrações do universo geek.

O festival será realizado no dia 27 de setembro de 2026, a partir das 10h, no Hangar Centro de Convenções, em Belém. A programação reúne diferentes segmentos da cultura pop e terá, além de artistas da música, influenciadores, dubladores e outras atrações.

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Conhecido entre os fãs de K-pop por sua participação no reality Boys24, Park Do-Ha também integrou o Boys Planet e ganhou destaque como líder do grupo XEED. Atualmente, o artista segue em carreira solo e também faz parte da formação do grupo XD, nome adotado após a reformulação do projeto.

Quem é Park Do-Ha?

Park Do-Ha iniciou a trajetória artística em 2016, quando participou do reality Boys24 e liderou as Units White e Black. Em 2019, cumpriu o serviço militar e, dois anos depois, iniciou a carreira solo com o single “Dear My Side”.

Em 2022, estreou oficialmente no XEED. O grupo anunciou o encerramento das atividades em abril de 2024, mas posteriormente passou por uma reformulação. Em 2025, o projeto voltou com o nome XD, formado por Doha, UO e Jaemin.

Ainda em 2025, o cantor lançou o single “Love to Love”, dando continuidade à carreira musical. Ele também viralizou entre os brasileiros após publicar covers de funk nas redes sociais.