Parauapebas recebe Festival Plural Instrumental a partir desta sexta-feira, 30

O Festival Plural Instrumental traz uma programação gratuita que une artistas consagrados e jovens talentos da música instrumental brasileira, com patrocínio do Instituto Cultural Vale por meio da lei federal de incentivo à cultura. Depois de São Luís no Maranhão, a cidade paraense de Parauapebas recebe o festival nos dias 30 e 31 de agosto, com shows no Centro Cultural Parauapebas e um workshop aberto ao público, no dia 29.

Idealizado pelo músico Gabriel Grossi e produzido por Dani Godoy e Débora Ribeiro, a 1ª edição do Festival Plural Instrumental se desdobra em quatro cidades brasileiras: São Luís, Parauapebas, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Um festival, assim como o próprio nome sugere, apresenta a diversidade da música instrumental brasileira, destacando sua riqueza e pluralidade, que inspira gerações.

A programação oferece shows que promovem encontros reunindo grandes talentos, de várias gerações e de artistas que atuam no mesmo instrumento, compartilham a mesma paixão.

“O Festival Plural Instrumental é uma celebração importante para a preservação e futuro da música instrumental brasileira, traz artistas consagrados que moldaram nossa identidade e jovens talentos que tem a missão de dar continuidade a qualidade da nossa música. Além disso, o festival é um retrato da rica diversidade e pluralidade que são a essência do nosso Brasil.“, compartilha Gabriel Grossi, que além de idealizador e diretor artístico do festival, também se apresenta e ministra o workshop gratuito oferecido no evento.

Serviço:

1º Festival Plural Instrumental em Parauapebas

Datas: 30 e 31 de agosto

Horário: 19h30 e 20h30 (sexta-feira e sábado)

Local: Centro Cultural Parauapebas

Endereço: Rua 1 (Quadra Especial) s/n, Alvorá, Parauapebas - PA

Capacidade: 200 lugares

Telefone: (94) 3346-2007

Ingressos: entrada gratuita, ingressos distribuídos no local 1 hora antes.

Programação de shows:

Dia 30/08 (sexta-feira)

19h30 | Amilton Godoy e Sidmar Vieira (piano e trompete)

20h30 | Gabriel Grossi e Armando Marçal (harmônica e percussão)

Dia 31/08 (sábado)

19h30 | Bebê Kramer e Lívia Mattos (acordeons)

20h30 | Arismar do Espírito Santo e Ana Karina Sebastião (contrabaixos)

Workshop: Apreciação da Música Instrumental Brasileira

Dia 29/08 (quinta-feira), às 19h

Duração: 75 min

Vagas: 140

Inscrições gratuitas no local, a partir das 18h30