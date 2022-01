Paraenses se destacam em nova geração da moda e ganham passarelas do Brasil e do mundo

O ano é 2022. Ano do centenário da semana da Arte Moderna, momento importante para a história e cultura do país. Artistas vêm se renovando, se reinventando e lutando pela própria identidade, mesmo diante de inúmeros obstáculos provocados pela pandemia. Seria possível elencar uma diversidade de artistas que estão produzindo e mostrando seus trabalhos em diferentes modalidades no universo artístico, mas para esta edição escolhemos dar destaque para dois nomes do mundo da moda que vêm ganhando as passarelas do Brasil e do mundo com a bandeira da Amazônia: o estilista Marco Normando e a modelo Emily Nunes.

Os dois são paraenses e carregam a Amazônia em suas criações, em suas linguagens, no olhar e nos traços físicos. E para eles, essa identidade para o trabalho com a moda é o que mais importa. Marco Normando já vestiu Emily e Emily já desfilou para Normando. Os dois conhecem a história um do outro, se admiram e se seguem nas redes sociais, mas ainda não tinham tido a oportunidade do contato físico. E para resolver esta questão a equipe de O Liberal promoveu um encontro que resultou em bate-papo, troca de experiência e um ensaio para os admiradores de moda.

Em uma tarde pelo bairro da Cidade Velha, em Belém, a dupla falou sobre a trajetória e como tudo começou. O local fez Emily recordar que um pouco mais de dois anos atrás ela circulava pelo local fazendo a venda de chip de celular. "Já andei muito por aqui na época que vendia chip, é muito bom transitar aqui", disse a jovem, que atualmente mora em São Paulo, mas viaja por vários cantos do mundo.

No último semestre, por exemplo, a modelo passou uma temporada desfilando pela Europa. E para o novo ano acredita que a rotina não vai ser diferente. "Tem muita coisa boa acontecendo, mas ainda não posso falar detalhes, mas estou muito feliz", destacou a modelo. Para quem não sabe, Emily faz parte do time Way Model, de Anderson Baumgarther, agência responsável por tops como Carol Trentini, Sasha Meneghel e Alessandra Ambrósio.

A jovem de 23 anos nasceu na capital paraense, mas viveu parte da vida na ilha do Marajó. Descendente de índios Aruans, viveu em contato com a natureza e com as peculiaridades da vida na Amazônia como ir à mata, colher açaí e tomar banho no rio.

A reviravolta da vida começou em 2020, em meio a pandemia, quando o mundo todo foi afetado pelo novo coronavírus. Quando ela menos esperava tudo mudou e foi realizar o sonho de ser modelo. "Eu sempre quis isso para a minha vida. Apesar de sempre achar que não iria conseguir chegar onde estou", disse a jovem.

Além de serem paraenses, jovens e estrelarem no mundo da moda, outra característica comum entre Marco e Emily é que ele também teve a chave da vida virada, em 2020, mais precisamente em setembro, quando deu início com os trabalhos da marca própria: a Normando. Marca presente fisicamente em São Paulo e Rio de Janeiro e pelo e-commerce, para o mundo.

Normando - marca com DNA amazônico

A Normando tem a Amazônia como a principal bandeira de inspiração. As peças trazem a flora e a fauna da floresta. Tudo de forma sutil em corte e modelagem que vão sendo construídas ao decorrer das coleções.

"Tudo isso é muito orgânico, quando comecei a pensar na marca e entender como seria achei importante trazer esses ícones e símbolos que são fortes. E precisamos trazer cada vez mais a identidade brasileira para dentro do designer e da moda. Essas vivências vão surgindo como lembranças que vamos pesquisando e mergulhando cada vez mais para entender o que são e conseguir exportar para outros lugares do país", explica o jovem estilista.

Para 2022, ano do centenário da semana da arte moderna, o artista da moda acredita que a mensagem desse período da história faça ainda mais sentido, pois a busca por uma identidade própria na moda é uma de suas principais lutas. A ideia é fazer cada vez mais uma moda mais brasileira.

