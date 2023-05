Paraenses ganham medalhas de ouro e prata no maior festival de danças árabes do mundo; assista

As paraenses Kyanni Suzuki e Rebecca Ohana, professoras do Arabik Studio, ganharam medalha de ouro no Mercado Persa Brasil, maior festival internacional de danças árabes. O concurso, que reúne aproximadamente 8 mil pessoas, é realizado em São Paulo. Esse ano, as competições, palestras e mostras ocorreram entre os dias 20 e 23 de abril e renderam pódio ao Pará.

VEJA MAIS

Kyanni e Rebecca concorreram como "Dupla Folclore" e conqusitaram o primeiro lugar. A classificação é inédita para o Estado nessa categoria. Kyanni também compediu na categoria "Trio Fusão", que deve misturar dois tipos de danças e, junto com as também paraenses Lissandra Simões e Karla Akel, ganharam o segundo lugar. O grupo levou uma mistura de carimbó com dança do ventre aos palcos do Mercado Persa.

Trio Fusão: paraenses ganharam medalha de prata com fusão de dança do ventre e carimbó (Divulgação / Arquivo pessoal)

Assista a apresentação da "Dupla Folclore" que conquistou o 1º lugar