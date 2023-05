Paraense é a representante do Brasil no Miss Universo Kids

Do Pará para as passarelas do mundo inteiro, a representante da capital paraense Nicolle Araújo, que ganhou o título de Miss Kids Diamond Fashion Brasil, realizado em São Paulo, agora se prepara para disputar a etapa mundial do concurso. Segundo o pai da paraense, Renato Araújo, foram mais de quinze dias entre ensaios, gravações e treinamentos para a competição.

Nicolle, que foi convidada para fazer parte de um seriado, “Os Notáveis”, gravado na capital paulista, desde cedo já esbanjava simpatia e carisma. Renato ressaltou que desde muito pequena, a mãe da vencedora, Kleidiane Araújo, começou a divulgar nas redes sociais vídeos e fotos da pequena. “Foram surgindo alguns trabalhos e ela então começou a se interessar por esses concursos”, explicou o pai.

Renata explica que “através do amigo Junior Garcia, que é cabelereiro, conhecemos um produtor (Herculano Silva), que nos apresentou o concurso da Diamond de São Paulo”. Em seguida, os pais decidiram enviar fotos e vídeos e logo Nicolle foi selecionada para competição. “Nós embarcamos nesse sonho pela nossa filha”. Renato ressalta que foi a primeira competição da filha e ela já saiu vencedora.

Ele conta que eram 27 meninas do Brasil inteiro na competição. “Foram 12 dias em São Paulo, entre ensaios, treinamentos, reportagens, gravações e eventos, a dedicação foi total para que conseguíssemos conquistar esse título”, destacou. O concurso foi realizado em dezembro do ano passado. “Nunca vivenciamos esse mundo de modelo, tudo foi muito novo para nossa família”, contou o pai da miss.

Renato conta ainda que, ele e sua a esposa gostam de preservar a infância da filha, mesmo com as responsabilidades das competições. “Deixamos ela ser criança, brincar de boneca, com suas amiguinhas, sem carregar essa pressão nela”, explicou. O pai conta ainda que é bom ver a satisfação da pequena em fazer o que ela gosta. “Ela se identifica muito como modelo, principalmente quando vemos ela nas passarelas. É surpreendente”, comemorou.

Agora o grande foco da família é o Miss Universo, que será realizado na França em novembro deste ano. “Estamos com uma expectativa muito boa para esta competição e vamos trabalhar para trazer mais esse título para a nossa região. Ela recebe apoio total dos pais. Lógico que sempre estudos em primeiro lugar, mais há apoio total para a nossa modelo”, celebrou Renato.

