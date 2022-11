Miss Universo Pará abre inscrições para 2023

Engana-se quem pensa que os concursos de miss acabaram. Eles continuam em evidência pelo mundo, mas agora com propostas diferentes e que acompanham as transformações da sociedade. Prova disso é o Miss Universo, o principal concurso de beleza do planeta, que procura uma mulher engajada em causas urgentes da sociedade. No Pará, o concurso está com inscrições abertas e com nova direção. Agora, a jornalista Nathália Lago, Miss Continentes Unidos 2015, tem a missão de trazer a coroa novamente para o Estado, depois de 40 anos.

"Como mulher sei exatamente todas as dificuldades que enfrentamos hoje numa sociedade ainda machista e patriarcal. Então, nada mais justo que uma mulher, uma Miss, esteja à frente desse projeto para orientar e dar apoio à essas meninas. Quero mostrar para o Brasil que temos mulheres lindas nesse Estado, que tem um propósito, que podem ser tornar referências na vida das pessoas", destaca Nathália Lago, coordenadora do Miss Universo Pará.

Com uma grande experiência no mundo miss, a atual coordenadora foi selecionada pela coordenação nacional do Miss Universo Brasil para dirigir o concurso no Estado, e destaca mudanças no formato. "Já temos uma equipe formada e estamos preparando um concurso dinâmico, com uma cara moderna, mas que valoriza a cultura do Estado. Estamos procurando uma mulher inteligente, articulada, que não tenha só beleza física e seja envolvida em pautas importantes da sociedade. A miss de hoje não é só uma mulher bonita, ela precisa ter um propósito e inspirar as pessoas", completa Lago, que venceu o Miss Continente Unidos 2015, no Equador, concorrendo com várias mulheres do mundo.

A representante do Estado no Miss Universo Brasil 2022 foi a modelo e empresária Beatriz Ornela, de 21 anos, que ficou entre as 16 semifinalistas do concurso. Um feito inédito, já que o Pará estava há sete anos sem classificação no concurso nacional. "Me senti muito honrada quando fui convidada a representar o Estado na seletiva e participei de todas as etapas. Fui muito elogiada pela minha entrevista e personalidade. A partir dai, várias portas me abriram no mercado publicitário paraense e também tive maia visibilidade para outros trabalhos", conta ela.

A atual Miss Universo Brasil é a jornalista capixaba Mia Mamede, de 26 anos, que vai disputar o Miss Universo em janeiro de 2023, em New Orleans, nos Estados Unidos. A única paraense que venceu o Miss Brasil Universo foi a médica Celice Pinto Marques, em 1982, com apenas 18 anos de idade.

O Miss Universo é o principal concurso de beleza do planeta e existe desde 1952, quando foi criado nos Estados Unidos. Transmitido para todo o mundo, o certame reúne mais de 100 candidatas de todos os países, que desfilam em traje de gala e biquíni, mas também são avaliadas pela desenvoltura e comunicabilidade. Há mais de 60 anos o Brasil não vence o concurso. No Miss Universo, a coroa da beleza ficou com Ieda Maria Vargas (1963) e Martha Vasconcellos (1968). Como menção honrosa, vale lembrar da mineira Natália Guimarães, que quase chegou lá - vice-campeã - no Miss Universo 2007. Em 2020, a gaúcha Júlia Gama também repetiu o feito de Natália e conseguiu ser vice-campeã, nos Estados Unidos.

Serviço: O concurso Miss Universo Pará está com inscrições abertas para versão 2023. Podem participar mulheres paraenses de 18 a 27 anos. Há investimento na inscrição. O regulamento do concurso está no instagram @missuniverso.pa