Paraense vai concorrer ao prêmio no 'MasterChef' desta semana

Luciano Medeiros, de 28 anos, é um dos cozinheiros amadores que vão competir pelo prêmio do “MasterChef Brasil” desta semana. Natural de Castanhal, no nordeste paraense, Luciano é tecnólogo em agricultura e faz pós-graduação no interior de São Paulo, o que o deixou mais perto de realizar seu sonho de participar do reality show culinário.

O paraense já chegou confiante. “Chegou o grande momento. Estamos aí para qualquer desafio”, disse em sua apresentação.

✅ Luciano (28): nascido no interior do Pará, faz curto técnico em aquicultura, mas sonha mesmo em se tornar um confeiteiro de sucesso. #MasterChefBR: terça, 22h45, na @BandTV pic.twitter.com/kMfdUtc35F — MasterChef Brasil (@masterchefbr) December 14, 2020

Ele contou, ainda, que é filho de um motorista de máquinas pesadas e uma cozinheira de mão cheia. Foi, principalmente, a mãe que o ensinou a cozinhar. Diferente da maioria dos participantes, Luciano contou que é apaixonado pela confeitaria.

“A confeitaria te exige muitas técnicas… Exige um pouco mais de você. Às vezes, nos outros pratos, por mais que você conheça, você pode colocar o seu sabor, mas na confeitaria não dá para ir para um lado nem para o outro. Tem que seguir em frente. Se não, dá tudo errado”, relatou.

O programa que vai contar com a presença do paraense Luciano Medeiros deve ir ao ar nesta terça-feira (15), às 22h45, na Band.