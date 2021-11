Paraense é apontada como favorita ao Miss Terra 2021

A Miss Brasil Terra 2021, a paraense Cássia Adriane Araújo, de 21 anos, é apontada como uma das favoritas a vencer concurso , um dos principais concursos de beleza do planeta que será realizado de forma virtual neste domingo (21), às 20h, horário das Filipinas. No Brasil, o concurso está marcado para começar às 23h de sábado (20), horário de Brasília.

Com 21 anos e 1.76 de altura, a estudante de Educação Física tem a missão de representar o Brasil no Miss Terra, desde que foi eleita em setembro deste ano em Manaus, no Amazonas. Nos sites especializados, bolsas de apostas, e perfis dedicados a misses na internet, Cássia é apontada como uma das grandes favoritas à coroa internacional, cujo concurso é voltado às causas ambientais e preservação do meio ambiente.

“Antes mesmo de ser eleita a Miss Brasil Terra 2021 eu já me preparava com foco ao concurso internacional. Com ajuda da minha coordenação, me preparei fisicamente e psicologicamente, estudei bastante inglês e li sobre tudo que podia. Estou muito focada e dedica para trazer esse título inédito ao Pará e a terceira coroa ao Brasil”, conta a estudante, que tem na coordenação nacional Letícia Silva e Ricardo Montalverde.

Para chegar ao concurso internacional, Cássia contou com a ajuda da sua coordenação local, que pensou tudo nos mínimos detalhes como na escolha das locações para os vídeos, traje de gala e biquínis adequados. “Nossa coordenação trabalha sério e está consolidada em Belém, com um trio que tem experiência de anos em concurso nacionais e internacionais, e isso com certeza fez e faz toda diferença na preparação da Cássia. A receita de sucesso do trio é trabalhar diretamente com a miss, em todos os aspectos, para ajudar na formação de uma grande Miss, e acima, de uma grande mulher”, conta o modelo e arquiteto Lucas Camisão, que atua na preparação da Miss ao lado dos coordenadores Bruno Magno e Ernesto Dias.

Como projeto ambiental, a paraense adotou o Projeto Alachaster, em Belém, que tem como principal base a sustentabilidade por meio de produtos naturais. O projeto disponibiliza ecopontos para coletas de materiais recicláveis para transformar, ensinar e viabilizar o caminho do lixo descartado de maneira incorreta no meio ambiente, tudo de maneira correta. "Estou muito feliz com esse projeto porque podemos colocar na prática toda a definição de sustentabilidade, meio ambiente, causas ambientais. No momento estou me empenhando bastante para trazer esse título internacional para o Estado", conclui ela, que se forma em Educação Física em 2022.

O concurso é um dos principais concursos de beleza do planeta, cuja proposta é lutar pela causa ambiental. Além de ganhar uma premiação em dólar e contrato internacional, a Miss Earth viaja pelo mundo difundindo essa ideia e utiliza sua imagem para educar as pessoas ao redor do planeta. Este ano, devido a pandemia, o concurso é realizado de forma virtual, ou seja, as candidatas enviaram vídeos de vários provas como traje de gala, biquíni, vídeo de projeto ambiental, que serão julgados por uma comissão responsável por escolher a vencedora. O concurso pode ser assistido por meio do youtube (youtube.com/missearth), a partir das 23h deste sábado (20), horário de Brasília.