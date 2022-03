Paraense Carmem Peniche faz show e divulga novo trabalho na música

A cantora paraense Carmem Peniche realiza show nesta sexta-feira (18), a partir das 20h30 no Restaurante "Restô do Porto", em Belém. Com um estilo eclético que mescla samba, bossa nova e muita música paraense.

Carmem, 43 anos, é também compositora e já conta com 27 anos de carreira na música. Carrega influências de artistas como Nina Simone e Elis Regina. Iniciou sua carreira em 1994, cantando em bares, onde ficou conhecida por fazer apresentações com swing, irreverência e bom humor. No palco, brinca com ritmos dançantes envolvendo a plateia.

Apesar dos anos de estrada, Carmem se prepara agora para gravação de seu primeiro CD “Mulher de Cor”, que aborda a temática afro-brasileira com ritmos e poesias de origem afro-amazônica.