Paraense Cacá Carvalho interpreta Leonardo da Vinci em A Obra Oculta

O ator paraense Cacá Carvalho dá vida a Leonardo da Vinci na sétima arte. O filme “Leonardo da Vinci - A Obra Oculta” será transmitido a partir de hoje até o dia 08 de dezembro, as 20h no canal do Youtube “Corpo Rastreado”. Nesta versão, com direção de Márcio Medina e direção de fotografia de Junae Andreazza, as cenas foram filmadas na Casa das Caldeiras e a leitura acontece em vários de seus espaços, que foram transformados em porões, além do quarto de Da Vinci e o Museu do Louvre.

Segundo o ator, “o público vai se deparar com uma reflexão que foi se desenvolvendo dentro de mim com o passar do tempo, principalmente com o tempo que nós temos para viver, que aproveitamos ou não. É um novo encontro meu com o Michele Santaremo. A obra traz ainda a reflexão sobre o sentido de viver muito tempo da sua vida ao lado de outra pessoa. A história é uma vida inventada de Leonardo da Vinci e que explora de uma outra perspectiva o significado da vida humana.

O foco da obra está em uma pesquisa para a criação de uma máquina ideal, a postos para modificar a realidade. Na possibilidade de suspensão do tempo, há brecha para a discussão do fim das mortes para a humanidade. A iluminação, as projeções da artista italiana Cristina Gardumi e os ângulos de filmagens "fizeram parecer grandioso, mas tudo é feito para ser muito simples e esse é o grande interesse do dramaturgo", revela Cacá. "A pesquisa sobre o teatro lido é muito séria porque quando você tira os efeitos, a cenografia, os deslocamentos, o trabalho ativa a imaginação do espectador. Esse teatro é uma experiência que coloca o espectador ativo", complementa o ator.

Lançado em meio a tempos ainda pandêmicos, o ator garante que “estamos atravessando ainda esse tempo muito particular e que mudará internamente todos nós. Estamos atravessando e alguns dizem que já passou, a coisa ainda está latente, como o inimigo que você assustou e está escondido atrás de uma parede. Estamos lidando ainda com esse momento, é muito violento. É uma oportunidade que o ser humano tem diante de si, não podemos baixar a guarda. Como a arte responde a isso? A arte faz uma espécie de volta, sem voltar. Era um trabalho para ser feito no palco. Não pode, transformamos em vídeo, mas quando fomos realizá-lo, já estava voltando presencialmente.

Então, ele está sendo apresentado em vídeo, mas está pronta a versão para teatro, que é totalmente diferente porque é outro tipo de mecanismo. E uma simplicidade absoluta, que use a imaginação do espectador. É difícil se relacionar com esse tempo. Mas a experiência com streaming é como espécie de mandar um recado para o teatro: ‘Olha, estou aqui’”, explicou.

Para finalizar, Cacá garante que a arte tem o sabor de indagar. “A arte tem esse sabor, de colocar discursos e perguntas para que saia dali com um incômodo diferente do incômodo do dia a dia, ligado a questões que podem hipoteticamente te melhorar, no caminho de ter uma relação melhor com o que é, com o sentido de estar atravessando a aventura de viver. Nesse sentido tenho uma sorte muito grande de ter uma equipe de trabalho no Brasil e na Itália que são fundamentais para que estes questionamentos que me interessam fazer viver em mim. E que foram imprescindíveis para a produção dessa obra”, finaliza.

Agende-se

Leonardo da Vinci - A Obra Oculta

Data: 19/11 até 8/12

Hora: 20h

Local: Canal do Youtube “Corpo Rastreado”