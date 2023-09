Paraense Bruno Gavassy se torna bailarino da Companhia do Calypso

O paraense natural de Breu Branco, no Pará, Bruno Gavassy mora em Belém, onde atua como dançarino, modelo e profissional de educação física. Por meio de seu Instagram comunicou na manhã de ontem, 12, aos quase 20 mil seguidores que agora faz parte da equipe de dançarinos da Companhia do Calypso e que está se mudando para Recife, Pernambuco. Confira!

VEJA MAIS

O dançarino Bruno Gavassy compartilhou a informação que agora faz parte do time “Companhia do Calypso”. O jovem agradeceu o apoio e disse que se despede do Pará. "Então é isso turma! Hoje me despeço do meu Pará por tempo indeterminado para uma nova fase da minha vida, eu tinha que vir aqui deixar esse post em respeito a todas as pessoas que acompanham meu trabalho e minha trajetória, Hoje sigo para Recife Pernambuco, mais um desafio colocado em meu caminho e eu estou aqui prontinho para trilhar e fazer história”, iniciou.

Gavassy relembrou a sua trajetória pelas bandas paraenses e anunciou a viagem. “Desde já agradecer todas as bandas e amigos que me deram oportunidade de mostrar um pouquinho do meu trabalho aqui , chegou a hora de novos desafios e conto com a energia positiva de todos vocês, agradecer em especial esse convite feito pela @companhiadocalypso, tive a experiência de fazer alguns trabalhos com a banda, porém agora é pra ficar. sempre estornei isso…. sempre foi meu sonho desde criança dançar nessa banda , tenho um carinho muito especial , e hoje eu estou podendo realizar , podem esperar sempre o melhor de mim … Alô meu furacão do Brasil . Eu tô chegandooooooo PE”, finalizou a publicação com emojis de corações vermelhos.

Confira a publicação completa:

Em outro momento Gavassy já havia compartilhado uma publicação do workshop de dança que fez com a Companhia do Calypso, em março deste ano. Veja a publicação: