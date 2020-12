Paraense arranca elogios de Paola Carosella no MasterChef: ‘Dá para ver que você tem as técnicas'

Luciano Medeiros, de 28 anos, natural de Castanhal, cidade da Grande Belém, foi um dos cozinheiros amadores a disputar o “MasterChef Brasil” desta semana, que foi ao ar na noite de terça-feira (15). O programa culinário da Band elege um vencedor por episódio, mas não foi dessa vez que um paraense conquistou o prêmio.

No primeiro desafio eliminatório, os participantes deveriam fazer uma receita que tivesse o chocolate como protagonista. Na etapa de apresentação, Luciano revelou que era justamente a confeitaria a sua “paixão”. “Amo fazer bolos, suflês e tortas; meus doces fazem muito sucesso”, declarou o jovem cozinheiro.

Depois de confundir chocolate em pó com café e de não encontrar a tradicional goma de tapioca, item que seria o principal na sua primeira opção de receita, o paraense escolheu preparar um bolo de ganache de chocolate e merengue francês, mas não foi o suficiente para convencer os jurados.

“Teu ganashe está gostoso, mas tu tens uma receita, francamente, bem simples”, disparou o dono da Cacaushow, Alê Costa, que auxiliou na escolha dos melhores pratos. “O chocolate no meio é muito pouco. Então, enquanto a gente come, a gente não sente o chocolate, e hoje quem deve brilhar é o chocolate”, criticou o chefe Érick Jacquin.

Jacquin não deixou, entretanto, de destacar os aspectos positivos do prato: “O pão de ló é bem feito, o merengue francês está legal, leve e gostoso”. “É bom o teu pão de ló, é bom o teu merengue, dá para ver que você tem as técnicas, que você conhece”, reiterou a chefe Paola Carosella.

Luciano não chegou a ser classificado para a fase seguinte e final da disputa. Nas redes sociais, ele agradeceu o apoio de familiares e amigos e disse que participar do programa era um de seus grandes sonhos. Ele, que é tecnólogo em agricultura e faz pós-graduação no interior de São Paulo, não informou se deseja seguir carreira na cozinha.

“Esperei muito por esse momento e na presente condição, de ex-MasterChef, que me encontro, o único sentimento é de gratidão. Manifesto aqui os meus sinceros agradecimentos a cada um de vocês que torceram por mim, que me deram força, que me apoiaram e até aqueles que pegaram na minha mão! Vocês foram e continuam sendo muito importantes nessa caminhada, além de inspiração diária em minha vida”, escreveu.