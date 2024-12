Paradinhas de Natal oferecem programação gratuita para toda a família em Belém

Os shoppings da região metropolitana de Belém realizam as tradicionais Paradinhas de Natal nesta época do ano, um evento que traz alegria, diversão e espírito natalino para os frequentadores. No Parque Shopping Belém, localizado na Avenida Augusto Montenegro, no bairro Parque Verde, a programação é totalmente gratuita e acontece neste sábado (21), domingo (22) e segunda-feira (23), sempre das 18h às 19h.

Na véspera de Natal, terça-feira (24), a Paradinha de Natal ocorrerá das 9h30 às 10h30. O evento contará com animações temáticas, a presença de personagens e a participação especial de uma bandinha que levará músicas típicas. A atração oferece uma oportunidade de vivenciar a magia da época mais especial do ano e tem como objetivo espalhar o espírito natalino e criar momentos inesquecíveis para todos que visitarem o shopping.

“A Paradinha de Natal é um evento muito aguardado por nossos clientes e visitantes. Preparamos cada detalhe com muito carinho para que todos possam desfrutar da verdadeira magia do Natal. Convidamos a todos a participarem dessa experiência encantadora e se emocionarem com as apresentações que preparamos”, disse Isa Lucena, gerente de marketing do Parque Shopping Belém.

Serviço:

Paradinha de Natal

Quando?

21, 22 e 23 de dezembro (18h às 19h) e no dia 24 de dezembro (9h30 às 10h30).

Onde?

Primeiro piso do Parque Shopping Belém, próximo à Americanas (Rod. Augusto Montenegro, 4300 - Parque Verde).

Entrada gratuita.