Papai Noel em Santarém (PA): chegada do Bom Velhinho acontecerá neste domingo (24)

A partir das 17h deste domingo, dia 24, o clima natalino começará de vez no município de Santarém, no oeste do Pará, porque o público vai poder acompanhar a chegada do Papai Noel. O Bom Velhinho vai desembarcar de um helicóptero no estacionamento do Rio Tapajós Shopping, para a alegrias de crianças, adolescentes, papais e mamães e público em geral. A chegada desse símbolo do Natal marcará o começo de uma tarde mágica, com diversas atrações, para as famílias santarenas e daquela região do estado.

O evento é realizado em parceria com a cooperativa Sicredi Grandes Rios MT/PA/AM, apoiadora da ação. A programação é aberta ao público, como um convite a se celebrar o espírito natalino em grande estilo. Para recepcionar o Bom Velhinho, a banda Almirante Soares Dutra e o grupo de dança "Na Danças" farão apresentações ao público.

Logo após a chegada do Papai Noel, o musical "Frozen" será apresentado na praça de alimentação, a partir das 18h30. O espetáculo promete encantar crianças e adultos com a história de Anna, Elsa e Olaf. Outro destaque da noite será a inauguração da decoração de Natal do shopping, com cenários interativos e iluminação especial. Esse espaço funcionará como opção a famílias e pessoas em geral para registros fotográficos durante a temporada natalina.

Parceria

A parceria do Sistema de Crédito Cooperativo (Sicredi) com o Rio Tapajós Shopping para a chegada do Papai Noel é mais uma ação da Cooperativa junto à comunidade, para proporcionar lazer e bons momentos para as famílias. O gerente da agência, Izaque Agustini, acompanhará o Papai Noel no helicóptero. Izaque compartilha a expectativa para este momento.

"Estou com uma expectativa muito grande. O trajeto será curto, mas muito especial. A aeronave pousará atrás do shopping, e o Papai Noel será recebido com apresentações teatrais, cortejo da Cavalaria da Polícia Militar e orquestra", detalha Izaque Agustini. "Teremos bandeirões, tendas e balão do Sicredi. Toda a nossa equipe estará lá para celebrar. Este é um momento mágico para a cidade e para nossa marca. Logo após o espetáculo 'Frozen', teremos a inauguração da decoração natalina, que promete ser um dos grandes atrativos deste fim de ano na cidade" , completa o gerente.