Paolla Oliveira critica buquês de flores recebidos: 'Invasão de um desconhecido'

Atriz afirma que teve endereço vazado, nega envio de ‘caminhão de rosas’ e diz que gesto ultrapassou limites pessoais

Hannah Franco
fonte

Paolla Oliveira rebate envio de flores e critica atitude de desconhecido. (Reprodução/Instagram/Freepik)

Paolla Oliveira se manifestou nesta sexta-feira (16) após receber dezenas de buquês de rosas vermelhas no condomínio onde mora, no Rio de Janeiro. A atriz, de 43 anos, afirmou que o envio das flores não foi um gesto romântico e classificou a situação como uma invasão de privacidade, já que o remetente é um desconhecido.

Sem divulgar imagens dos arranjos, Paolla usou as redes sociais para comentar a repercussão do caso. Segundo ela, alguém conseguiu acessar seu endereço sem autorização e ainda registrou o envio das flores com a intenção de transformar o episódio em notícia.

“Já que isso virou assunto público e ganhou uma relevância que, sinceramente, não deveria, vim aqui trocar só entre a gente. Por alguma razão, alguém que não deveria ter, conseguiu meu endereço - isso é grave - e mandou flores para minha casa, sem que eu tivesse aberto esse espaço e ainda teve a capacidade de documentar isto para virar matéria”, declarou.

A atriz também negou informações que circularam sobre a quantidade de flores recebidas. De acordo com Paolla, não houve envio de caminhão nem milhares de rosas, como foi especulado.

“Não foi um galanteio, foi invasão. Vale esclarecer: não teve caminhão, não teve mil buquês, no máximo uns 30, eu não sei e nem me interessa quanto custou, não importa. O que importa é a reflexão. Tem uma chave cultural bem forte: muita gente ainda lê 'mulher solteira' como um estado de disponibilidade pública”, afirmou.

“E aí aparecem esses gestos 'grandioso' que, na prática, atravessam limites e viram até desconforto. No meu caso, além da invasão ainda veio um manual de como tudo deveria ser organizado na minha própria casa. De um desconhecido”, afirmou.

Ao final do desabafo, Paolla deixou uma mensagem direcionada a outras mulheres. “Se te deu incômodo, confia no teu incômodo. Carinho de verdade respeita limite. Se cuidem”, escreveu.

Segundo informações divulgadas pelo portal Terra, as flores teriam sido enviadas por um empresário admirador da atriz. A informação, no entanto, não foi confirmada oficialmente por Paolla Oliveira.

image Nota oficial de Paolla Oliveira sobre as flores recebidas. (Instagram)
Cultura
