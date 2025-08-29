Capa Jornal Amazônia
Palhaços Trovadores: esposa calada que falava mais que papagaio na chuva vai a Ananindeua e Icoaraci

Apresentações serão gratuitas neste sábado (30) e domingo (31), e espetáculo versa sobre a violência contra mulher e o silenciamento dentro do matrimônio

Eduardo Rocha
fonte

Grupo Palhaços Trovadores: questionamento sobre a prática da violência contra a mulher (Foto: Divulgação)

Quebrar o silêncio quer dizer se manifestar, deixar de ser o que era para ser alguém novo, consciente de seu valor, da sua vida. E quebrar o silêncio é justamente o que o grupo Palhaços Trovadores vai fazer neste final de semana, na Grande Belém, com duas apresentações de um espetáculo pra lá de instigante, provocativo. “A Comédia da Esposa Calada que falava mais que Papagaio na Chuva” será apresentada às 18h deste sábado (30) na Usina da Paz do Icuí, em Ananindeua, e, no domingo (21), às 19h na Estação Cultural de Icoaraci. O espetáculo versa sobre um tema muito presente na sociedade brasileira: a violência contra a mulher e o silenciamento dentro do matrimônio. Isso por meio de rimas de cordel, músicas e palhaçadas.

A peça mostra o dia a dia de um casal: o dono de uma mercearia e sua esposa. Ele não deixa a esposa falar em nenhum momento, ou seja, "toma conta" da vida dela de maneira total. Até ela entender e se rebelar.

"O espetáculo é uma recriação de um canovaccio (roteiro) da Commedia Dell'arte italiana do século XVI. Trazemos o foco pros dias de hoje, mostrando e criticando a violência contra a mulher, que vai da violência física à violência psicológica", detalha o ator e jornalista Marton Maués, que integra o Palhaços Trovadores.

A proposta do grupo prestes a completar 27 anos de carreira artística é aproveitar o humor por intermédio dos palhaços para levar uma mensagem de questionamento de comportamentos no relacionamento amoroso, interpessoal, ou seja, abordar temas profundos da sociedade. 

“Qualquer tema pode ser abordado por palhaços e palhaças. A arte do riso é também crítica, reflexiva, questionadora e instrumento de denúncia”, destaca Marton Maués. No elenco estão Alessandra Nogueira, Cleice Maciel, Rosana Coral, Sonia Alão, Marcelo Villela, Marton Maués e Ricardo Torres. 

São sete atores-palhaços em cena. Todo o roteiro foi criado de forma coletiva, sendo que a parte escrita em cordel foi criada por Mario Zumba, integrante do grupo que faleceu em fevereiro, participou de todo o processo e fazia parte do elenco. O espetáculo faz parte do Projeto Mexeu com uma Mexeu com Todas, contemplado pelo Edital de Circulação – Prêmio PNAB / Secult.

A montagem foi realizada por meio da premiação no edital de fomento da Lei Paulo Gustavo/Fundação Cultural de 2023. A circulação agora tem fomento do edital da Lei Aldir Blanc/Secult deste ano. O grupo teatral fará apresentações em Ananindeua, Icoaraci, Marituba, Benevides e Santa Izabel do Pará.

 

Serviço:

‘A Comédia da Esposa Calada que falava mais que Papagaio na Chuva’

Com o grupo Palhaços Trovadores

Apresentações gratuitas em:

Sábado (30), às 18h, na Usina da Paz do Icuí, em Ananindeua

Domingo (31), às 19h, na Estação Cultural de Icoaraci, em Belém




 

