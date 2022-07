Palco Liberal reúne programação musical e brincadeiras na orla da praia do Maçarico, em Salinas

Penúltimo final de semana de julho, e os veranistas ainda podem aproveitar praia e música na programação do 3º final de semana do Palco Liberal, em salinas. Hoje, 22, até o domingo, 24, das 19h às 1h da manhã Markinho Pinheiro apresenta a programação musical, que também inclui brincadeiras. O palco liberal tem a parceria da prefeitura municipal de Salinópolis e da Equatorial energia. A programação do Verão Liberal vai até o próximo final de semana, nos dias 29, 30 e 31 de julho.

A programação de hoje, 22, começa às 19h com o Dj Tydy Boy, segue com Helio Braga e banda, às 21h. Juliano Goiano às 22h. E a partir das 23h o encerramento da noite é por conta do Nosso Tom.

Edmilson Mota, coordenador do Sistema Liberal de Rádio celebra os 18 anos que o Palco Liberal anima o veraneio em Salinas. Além de música, Edmilson destaca a importância do evento, que não só entretém, mas convida ao debate sobre um verão consciente, para que as praias sejam mantidas limpas. “No sábado, 23, das 10h às 12h estamos fazendo uma ação na rampa do Atalaia, entregando com as nossas promotoras, sacola de lixo biodegradável para conscientizar a galera para não jogar lixo na praia”, destacou.

O coordenador avalia positivamente a programação que nos dias 8, 9, 10 (primeiro final de semana de programação) 15, 16 e 17 de julho. “Esses dois primeiros finais de semana a média foi de 10 a 15 mil pessoas na frente do palco... Estamos com algumas restrições ainda por conta da Covid, já fazemos as brincadeiras de uma forma que não fique aglomerado”, disse.

“O público pode esperar muita diversão, brincadeiras e shows de qualidade no palco. Eu mesmo vou estar à frente das ações e apresentações no palco. No sábado temos Dj Gabriel; Rodrigo Reis e banda e Banda Msck. No domingo a programação continua a noite às 19hs com Dj Elson, banda Na-Ativa e Eraldo e banda”, concluiu.

Confira a programação completa do 3º final de semana do Palco Liberal

22/07 – Sexta Feira

19:00 – Dj Tydy Boy

21:00 – Helio Braga e banda

22:00 Juliano Goiano

23:00 – Nosso Tom

23/07 – Sábado

19:00 – Dj Gabriel

21:00 – Rodrigo Reis e banda

23:00 – Banda Msck

24/07 – Domingo

19:00 – Dj Elson

21:00 – Na-Ativa

23:00 - Eraldo E Banda