Pai de Zezé de Camargo e Luciano segue internado após dores no intestino

Francisco José de Camargo, pai dos cantores Zezé di Camargo e Luciano foi internado em um hospital particular de Goiânia (GO). Aos 84 anos, ele passou mal e sentiu dores no intestino. Francisco passou por exames nesta terça-feira (10).

Nesta quarta-feira (11), a equipe médica do hospital divulgou um boletim sobre o estado de saúde de Francisco: "O paciente, em virtude dos exames de controle de rotina, necessita internação para realização de exames laboratoriais e imagens. Portanto, depois da avaliação de rotina, permanece internado por um período de observação por 48 horas. Após nova avaliação, ele terá alta e retornará para a sua residência".

Francisco foi internado na segunda-feira (9). O médico que o acompanha há anos, Adilon Cardoso Filho, suspeitou de sangramento em uma pequena artéria do intestino e solicitou o exame. Em fevereiro, o pai da dupla sertaneja chegou a ficar na Unidade de Terapia intensiva (UTI) para tratar uma infecção nos pulmões em decorrência de um enfisema pulmonar.