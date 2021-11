Pai de criança com Down que cantou com Marília Mendonça no último show relembra felicidade da filha

Mal ela sabia mas a pequena Valentina Falanga, de 9 anos, foi a última fã a subir ao palco e dividir o microfone com a cantora Marília Mendonça. A cantora e mais quatro pessoas morreram nesta sexta-feira (5) na queda de um avião de pequeno porte perto de uma cachoeira na serra de Caratinga, interior de Minas Gerais. "E quando se der conta já passou. Quando olhar pra trás já fui embora". O trecho da música Eu Sei De Cor foi cantado pela Valentina para o público de 15 mil pessoas com ingressos esgotados no interior de São Paulo.

O pai da criança, Américo Falanga, contou que a família é da capital e programou-se para dormir em Sorocaba com a esposa, a criança e outro filho, de 15 anos. Num momento antes do show, a equipe da cantora permitiu a entrada no camarim. Segundo o empresário, a família conseguiu ficar perto do palco e em determinado momento a menina gritou que queria cantar com Marília. O pedido foi atendido. "Foi algo incrível. A equipe nos levou até lá e as duas cantaram juntas. Foi um momento especial. Ela [Marília] proporcionou uma lembrança inesquecível para a minha filha. Todos vamos sentir falta e que a família seja, de certa forma, confortada", lamenta.